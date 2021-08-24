Ошеломительный для многих успех движения «Талибан» на фоне краха поддерживаемой американцами власти странным образом воодушевил многих мечтающих об уничтожении государства Украина с поглощением большей части его территории Россией или его переформатированием в полностью зависимое от нее образование.

То, что соответствующие настроения гуляют и «в верхах», стало ясно и из недавнего заявления секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, заявившего, что Украину ждет «ситуация, похожая на афганскую», потому что страна «движется к распаду», а «США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве».

Но насколько уместны такие аналогии и обоснованы ли такие надежды?

В то время как выразители таких настроений пугают неудобные для Кремля украинские власти тем, что им придется бежать, как это сделал афганский президент, пока что единственным «украинским Гани» был Виктор Янукович, свергнутый украинскими протестующими при поддержке большинства украинского народа. При всем различии их идеологий (ведь речь идет о совсем разных странах), если кто и выступал в роли «Талибана» в Украине, то это Майдан с его силами самообороны, в то время как поддержанный Кремлем Янукович был практически полной копией Гани.

Далее точно так же, как существовавшие государственные институты и большинство афганцев приняли победу движения «Талибан», Украина в 2014 году приняла победу Майдана. И приняла именно потому, что он был национальной революцией, осуществленной авангардом украинского народа при той или иной поддержке его большинством. Поэтому вопреки тому, что прокремлевская пропаганда изображает украинскую власть как марионетку Запада, проводя аналогии между ней и режимом Гани-Карзая, она водворилась не на штыках иностранного государства, а в результате народного восстания.

Напротив, «ополченцы Новороссии», которых прокремлевские пропагандисты пытаются представить чуть ли не как аналог «Талибана» в Украине, смогли победить и утвердиться только на территориях, фактически оккупированных иностранной армией. То, что Крым был отторгнут от Украины в результате именно такой операции, сейчас даже и не скрывается – напротив, за это раздаются награды. Но очевидно и все остальное – украинская армия, которой пришлось действовать в условиях революционной смены власти в стране, при активном участии добровольческих батальонов примерно за два месяца разгромила контрреволюционные формирования с участием иностранных добровольцев под руководством иностранных военных специалистов (Гиркин, Безлер и т. д.) и была близка к полному взятию всей территории страны на востоке под контроль. Предотвратило это исключительно полномасштабное вмешательство иностранных, российских вооруженных сил, легендированных под «ополченцев». В тех же регионах Украины, до которых российская армия не дотянулась, контрреволюционеры и иностранные коллаборанты были разгромлены украинскими патриотическими силами, а отнюдь не войсками НАТО.

Так что в сухом остатке все ровно наоборот – ту роль, которую в Афганистане играли силы НАТО, в Украине играла и играет Россия под руководством ее «неоконов», которые пользуясь реальным ли, кажущимся ли им ослаблением Запада, мечтают в полном объеме сделать с Украиной той, что США и их союзники сделали в Афганистане с 2001 года. А именно – разгромить ее власть, родившуюся на волне национальной революции 2014 года, и украинские патриотические силы как авангард этой революции, и насадить на российских штыках власть своих марионеток. Иначе это просто невозможно – никакого пророссийского «Талибана», то есть народного повстанческого движения, способного действовать без иностранной армии и против иностранной армии, в Украине нет, а значит, мечты об установлении в ней власти пророссийских марионеток могут быть реализованы только в результате полномасштабного российского вторжения, а никак не повторения сценария «Талибана» в Украине.

Однако тем, кто строит планы на такое вторжение, как раз следовало бы внимательнее изучить произошедшее недавно в Афганистане, благо, один раз они уже наступали там на эти грабли. За 20 лет своего контроля над Афганистаном США вложили в него 145 миллиардов долларов. Большинство этих трат было сделано в «тучные годы», но все равно, США, будучи экономическим лидером мира, не выдержали этих нагрузок и были вынуждены уйти. Откуда же сопоставимые деньги на «реконструкцию» Украины в условиях неизбежного ужесточения санкций за новую агрессию найдутся в куда более скромной российской экономике? Если же вместо благоустройства Украины антиукраинские идеологи планируют превратить ее в руины и оставить в таком состоянии, то именно пример Афганистана и учит тому, чем чревато подобное для соседей и мира.

И последнее – по порядку, но не по важности. Как бы кто ни относился к «Талибану», но даже его противники вынуждены признавать, что это движение тех, кто фанатически верит в свою идею и живет ею, снизу доверху. И по этому параметру нынешняя российская система на «Талибан» не тянет никак. Ведь никто иной, как адепты «Русского мира», мечтающие об упразднении украинской государственности и иных шагах по восстановлению Российской империи, постоянно говорят и пишут о безыдейности и коррумпированности тех, под чьим руководством это только и можно было бы сделать.

Меж тем, в самом российском обществе одновременно растут разочарование в нынешней власти в целом и усталость от ее экспансионистской внешней политики в частности. И в такой ситуации мечтающим о повторении афганского сценария в Украине стоило бы подумать о том, как бы их авантюра вместе с подрывом российской экономики не породила бы не только украинский, но и российский аналоги «Талибана». Которые, как знать, могли бы найти и общий язык, и общего врага.