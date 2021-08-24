Суд в США приговорил одного из лидеров группы Proud Boys («Гордые парни») Генри Таррио к более чем пяти месяцам тюремного заключения за сожжение баннера движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), пишет NBC News.

Генри Таррио арестовали 4 января в связи с инцидентом на митинге, который организовали 12 декабря сторонники бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда представители движения Proud Boys сожгли украденный с фасада исторической церкви темнокожих американцев флаг BLM.

Кроме того, Генри Таррио обвинили в попытке заполучить запрещенный законами штата магазин повышенной емкости для огнестрельного оружия.

Гособвинители запросили для подсудимого три месяца тюрьмы и такой же условный срок.

Лидер Proud Boys признал, что допустил серьезную ошибку, сжигая баннер Black Lives Matter, однако заявил, что не знал, откуда он был украден.

Обвинение приобщило к делу снятое в декабре видео, на котором запечатлено его нахождение на территории церкви во время похищения баннера.

Рассматривавший дело судья решил, что подсудимый не раскаивается в содеянном, и назначил ему 155 дней тюремного заключения.

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского насилия в отношении темнокожих после того, как в США прошли массовые столкновения в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции во время задержания применил удушающий прием коленом.