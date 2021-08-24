Лидеры движения «Талибан» сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

В новую структуру будут включены как влиятельные представители движения, так и, возможно, некоторые члены старого правительства.

Как пояснили источники изданию, в совет войдут руководитель политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии движения мулла Мухаммед Якуб и член «Сети Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани. «Талибан» хотел бы включить также в совет Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в провинции Панджшер.

24 августа стало известно, что «Талибан» назначил руководителей афганских министерств и ведомств. Как сообщило агентство Pajhwok, исполняющим обязанности главы Минфина страны стал Гуль Ага, Министерства внутренних дел – Садр Ибрагим. Разведслужбы возглавит Наджибулла. Мэром афганской столицы стал Хамдулла Номани, а губернатором одноименной провинции Кабул – мулла Ширин. Назначены также министры образования и высшего образования, а также – и.о. главы Центробанка.

«РИА Новости» сообщали, что к движению присоединился младший брат президента Афганистана Хашмат Гани. В присутствии члена «Сети Хаккани» Халиль аль–Рахман Хаккани он присягнул на верность «Талибану».

Как писал ранее TRT на русском, лидеры движения заявили о том, что ни местные жители, работавшие на иностранные силы, ни дипмиссии не должны беспокоиться: «Талибан» гарантирует полную безопасность после вывода из страны войск США. Однако многие отказываются верить и хотят покинуть страну.

15 августа члены «Талибана» вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории страны. В тот же день ими был занят президентский дворец и многие государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.