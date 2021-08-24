Заключенные колонии Лонг Лартин в британском Южном Литтлтоне выступили против насилия на почве исламофобии и расизма со стороны надзирателей, сообщает Morning Star.

Утверждается, что один из офицеров неоднократно оскорблял темнокожих заключенных, исповедующих ислам. Заключенные колонии выступили с лозунгом «Нет справедливости, нет мира».

Министерство юстиции начало расследование после того, как протестующие заявили, что за последние девять месяцев на объекте было как минимум три нападения на чернокожих мусульман со стороны одного и того же надзирателя. В частности, в июне заключенный по имени Натан Льюис получил удар по лицу от офицера.

Заключенные также утверждали, что всякий, осмеливающийся говорить о расистском насилии, подвергается наказанию и цензуре. Письма тех, кто находится в тюрьме, и от их близких за ее пределами пропадают. Порой тюремные власти открыто отказываются доставить письма по причинам, связанным с «безопасностью».

Заключенный по имени Миран Такрар, которого тюрьма наказала за то, что он встал на колено в знак солидарности с Black Lives Matter после нападения на Льюиса, говорит, что происходящее в колонии является «чем-то вроде неприемлемой нормальности тюремной жизни».

«Тюремные надзиратели должны быть разоблачены – они чувствуют, что их личность защищена системой и их действия будут скрываться их друзьями и коллегами в стенах тюрьмы», – сказал Такрар.

Представитель тюремной службы сообщил Morning Star, что все заявления подобного рода расследуются, добавив: «Мы выступаем категорически против дискриминации в наших тюрьмах и без колебаний примем меры в случае необходимости».

В апреле TRT на русском писало дочери 82-летнего мусульманина Мохаммеда Салима, зарезанного воинствующим исламофобом по дороге из мечети, которая призвала всех мусульман поделиться в соцсетях своим опытом столкновения с исламофобией. Маз Салим убеждена, что каждый мусульманин может пережить то же, с чем столкнулась ее семья.