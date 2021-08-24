То, что визит Абдаллы II на форум «Армия-2021» затронет в той или иной степени обстановку на юге Сирии, наблюдатели предполагали заранее. Арабские издания со ссылкой на источники в Москве и Аммане теперь говорят, что это было почти ключевой темой в повестке. Иллюстрацией стала приветственная часть переговоров Владимира Путина и Абдаллы: иорданский король сделал много комплиментов российской политике в регионе, указав на значительную роль Кремля не только в Сирии, но и на палестинском треке.

По результатам переговоров лидеров России и Иордании, как уточняют СМИ, было принято решение интенсифицировать гуманитарную помощь югу Сирии. В частности, иорданская сторона выразила готовность к тому, чтобы облегчить страдания сирийского народа.

Однако вполне очевидно, что простого насыщения южных провинций грузами с гуманитаркой на данном этапе конфликта между южанами и режимом недостаточно: обстановка требует более комплексных решений, которые вряд ли понравятся сирийскому правительству.

Раскачали колыбель

Основным очагом южного сопротивления стала сирийская провинция Дераа, которая накануне подверглась массивной атаке режима при непосредственной поддержке проиранских иррегулярных формирований. Безосновательное требование правительственных сил сдать все легкое оружие, которое осталось у местных повстанцев по итогам заключенных в 2018 году при помощи РФ, США, Израиля и Иордании мирных договоренностей, вкупе с привычным для Дамаска немотивированным насилием привели к очередному витку конфронтации.

Ситуация вылилась в попытки режима восстановить тотальный и безусловный контроль над Дераа, которая считается колыбелью сирийской революции 2011 года. Москва уже предпринимала попытки дипломатического вмешательства, что до настоящего времени служило предохранителем против полномасштабного наступления со стороны правительства. Более того, российская сторона продвигала поэтапное примирение района. Однако правительственная армия, вероятно, решила поступить наперекор своим покровителям.

Бандиты под прикрытием

Немного другая ситуация складывается в соседней провинции Сувейда, которая также участвовала в «примирении» 2018 года. Местные жители оказались мишенью нападений проправительственных бандформирований, которые, по ряду предположений, управляются напрямую аппаратом безопасности в Дамаске. Государственный террор объясним только с точки зрения распространения правительственного контроля и отказа примиренных повстанцев от того, чтобы выражать свой протест против режима.

По словам очевидцев, ситуация характеризуется активизацией контрабанды, которая ведется через пустыню.

Показательно, что на этом фоне участились встречи между высокопоставленными лицами из провинций-соседей – Сувейда и Дераа. По словам местных источников, в ходе этих переговоров обсуждался вопрос об установлении автономии в южном регионе. Есть ряд свидетельств, что этот проект уже заставил локальные органы власти обратиться за поддержкой к международным игрокам. Якобы южане указали на то, что их инициатива позволит нейтрализовать иранское присутствие на юге Сирии. К кому именно обратились силы сопротивления, пока неясно.

Стратегический багаж

Рядом с иорданской границей находится другой участок неподконтрольной Дамаску территории. Это зона ат-Танф, которая представляет собой форпост американских сил. Символическое военное присутствие, которое включает в себя взаимодействие с местными силами из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура», позволяет США держать руку на пульсе событий южного региона и на горле правительственного снабжения: через район проходит важная транспортная артерия – магистраль Багдад-Дамаск.

Первоначально территория находилась под контролем радикалов, однако была занята американскими силами в 2016 году. Согласно договоренностям с российской стороной, вокруг этого клочка земли США создали зону безопасности в 55 км. Это стало спасательным кругом для тех, кто не хочет жить под властью режима: рядом находится лагерь беженцев Рубкан, где проживает около 60 тыс. человек. Сохранение здесь контингента американские аналитики называют стратегическим багажом, который надолго даст Вашингтону шанс влиять на ситуацию в Сирии.

Недоверие к России

Российская сторона, безусловно, не может быть довольна движением южан: это подрывает ее и без того небезукоризненные дипломатические усилия. Однако, как говорится в одном из недавних исследований исследовательского центра «Джусур», Москве нужно понять, что оппозиционеры юга настроены решительно: для них сдача оружия – то, что от них требует правительство, – будет иметь катастрофические последствия. Они прекрасно знают о неспособности Дамаска выполнять обещания и о его нежелании следовать советам России.

Возможно, поиск новой формулы урегулирования на юге стал бы выходом. Но если новые договоренности между режимом и оппозиционерами и могут быть заключены, то только с условием, что Москва повлияет на президентский дворец в Дамаске и не даст ему саботировать собственные обязательства. В противном случае все будет заканчиваться дежурно теплыми заявлениями на встречах с российскими властями, в то время как кризис доверия к политике РФ на сирийском треке будет разрастаться до непомерных масштабов.