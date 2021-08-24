Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что израильские авиаудары по высотным зданиям в секторе Газа в ходе майской агрессии против Палестины могут являться военными преступлениями.

С 11 по 15 мая израильтянами были нанесены удары по зданиям Ханади, Аль-Джавхара, Аль-Шорук и Аль-Джала в густонаселенном районе Эль-Римал. Израильские военные заранее предупредили, что у каждого жильца здания есть время для эвакуации. В результате воздушных налетов жертв не было, но три здания были полностью разрушены, а четвертое – серьезно повреждено, его планируется снести. В зданиях размещалось несколько палестинских и международных средств массовой информации, в том числе корпункты Al Jazeera и Associated Press.

Израиль утверждал, что здания использовались ХАМАС, однако в опубликованном правозащитниками отчете говорится, что HRW не обнаружила никаких доказательств того, что члены сопротивления находились в каком-либо из четырех зданий, когда Израиль атаковал их. «Израильские военные должны публично представить доказательства, на которые они опирались при проведении этих атак», – сказал представитель HRW Ричард Вейр.

«Даже если бы такое присутствие было, нападения, по-видимому, нанесли несоразмерно большой ущерб гражданскому имуществу», – говорится в отчете.

Также отмечено, что в результате боевых действий между Израилем и Палестиной погибло более 260 человек в Газе, в том числе 66 детей, и 12 жителей Израиля. По данным властей Газы, в результате воздушных атак Израиля 2400 единиц жилья остались непригодными для проживания, а еще 50 тысяч единиц были повреждены. Кроме того, были разрушены или частично повреждены около 2 тысяч промышленных, торговых и обслуживающих объектов.