Первая пятилетняя Национальная стратегия искусственного интеллекта, которая определит основные направления технологического развития Турции, была представлена общественности в Долине информационных технологий в северо-западной провинции Коджаэли, сообщаетагентство Anadolu.

Стратегия подготовлена Управлением цифровой трансформации при Администрации президента Турции и Министерством промышленности и технологий и разработана на основе шести стратегических приоритетов.

В качестве основных приоритетов в Национальной стратегии искусственного интеллекта Турции обозначены:

– подготовка экспертов в сфере искусственного интеллекта и увеличение занятости в этой области;

– поддержка исследований, новаторства и инноваций;

– доступ к качественным данным и технической инфраструктуре;

– принятие мер для ускорения социально-экономической гармонии;

– укрепление международного сотрудничества и ускорение структурной и кадровой трансформации.

Документ станет своего рода дорожной картой для проведения исследований в области искусственного интеллекта Турции до 2025 года.

В ходе презентации глава Управления цифровой трансформации Али Таха Коч заявил, что Турция планирует к 2025 году довести долю производства с привлечением искусственного интеллекта до 5% ВВП страны.

«Для того чтобы добиться технологической трансформации, необходимо более эффективно использовать искусственный интеллект во всех сферах экономики и общественной жизни», – подчеркнул он.

Стратегия разработана в соответствии с 11-м пятилетним планом экономического развития Турции.

«В предстоящие 10 лет до 14% глобального ВВП будет обеспечиваться за счет технологий искусственного интеллекта. Это не выбор стран, а незаменимый инструмент развития. Турция стремится превратиться из страны, импортирующей технологии, в производителя и экспортера», – добавил Коч.

Также Коч акцентировал внимание на том, что стратегия была подготовлена с учетом мнения экспертов и экономистов.

«Социально-экономические преимущества искусственного интеллекта формируют новые области для глобальной конкуренции, расширяют возможности. Мы должны повысить нашу глобальную конкурентоспособность за счет эффективного и действенного использования искусственного интеллекта. Фактически наша цель – увеличить к 2025 году вклад искусственного интеллекта в ВВП Турции до 5%», – заключил глава Управления цифровой трансформации Турции.