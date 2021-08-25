На проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2021» Минобороны заключило контракты на сумму более 500 млрд руб. на поставку 1300 новых и 150 единиц отремонтированной и модернизированной техники, заявил 24 августа замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», – сообщил Криворучко.

Подписание этого пакета документов «станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения», добавил замминистра.

Среди прочего в рамках форума военное ведомство подписало контракты с группой компаний «Калашников» на поставку партий зенитных ракет и автоматов АК-12. С «Вертолетами России» заключен первый контракт на поставку в войска модернизированных ударных вертолетов Ка-52М.

Также подписан очередной контракт на поставку крылатых ракет «Калибр». С ПАО «Туполев» Минобороны договорилось о модернизации Ту-95СМ до уровня Ту-95МСМ. С НПО машиностроения заключен контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон», с КБ машиностроения – на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал».

О ракете «Циркон» впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в 2019 году. Тогда он подчеркнул, что скорость полета ракеты достигает 8–9 скоростей звука (скорость звука составляет более 1 тыс. км/ч), а максимальный радиус поражения – около 1 тыс. км. В июне этого года президент также объявил о скорой постановке «Цирконов» на боевое дежурство.

Кроме того, Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали на форуме «Армия-2021» контракт на поставку очередной партии Т-90М «Прорыв», а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90. Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в российскую армию в апреле 2020 года.

На прошлогоднем форуме «Армия» российское военное ведомство подписало контракты на сумму свыше 1,1 трлн рублей.

Как писал TRT на русском, бывшей министр обороны РФ Сергей Иванов раскрыл стоимость разработки новейшего вооружения в России. По словам экс-главы военного ведомства, разработка и постановка на вооружение образцов, представленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, обошлись без «огромных финансовых усилий»: на военные нужды в год тратилось по 10–20 млрд рублей.