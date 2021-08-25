Каждый четвертый гражданин России не верит в глобальное потепление, такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

По результатам исследования, придерживающихся этого мнения россиян оказалось 26% из 1,6 тыс. представителей экономически активного населения со всех регионов страны.

Свое отношение они связывают с существующей «теорией заговора», называя это «глобальным оболваниванием всего человечества». Если и стало чуть теплее, уверены опрошенные, то в этом вовсе «не обязательно виноваты люди».

Мужчин, не верящих в глобальное потепление, оказалось 30%, женщин – 23%. Затруднились однозначно высказаться по обсуждаемой проблеме 23% россиян. Однако более половины респондентов (51%) все же верят в глобальное потепление. «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например, пожарами в Якутии», – комментируют опрошенные.

Как писал ранее РБК со ссылкой на доклад межправительственной группы экспертов по климату (IPCC), ученые фиксируют более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе мира. Сокращение выбросов углекислого газа необходимо начинать уже сегодня, заявляют они.

В России же объем выбросов парниковых газов будет расти и достигнет 2,29 млрд тонн СО2 к 2050 году, сообщает газета «Коммерсант». Показатели будут повышаться практически во всех отраслях: металлургия, транспорт и сельское хозяйство. Сокращение вредных выбросов, по мнению властей, вроде как произойдет за счет естественного поглощения лесами и болотами.