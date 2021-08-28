ПОЛИТИКА
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Польша усиливает охрану границы с Беларусью
Польша начала строительство стены из колючей проволоки на границе с Беларусью для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Охранять границу отправили еще 2 тысячи солдат. При этом польские правозащитники сообщают о бесчеловечном отношении к задержанным мигрантам. #Польша #граница #Беларусь
Польша начала строительство стены из колючей проволоки на границе с Беларусью для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Охранять границу отправили еще 2 тысячи солдат. При этом польские правозащитники сообщают о бесчеловечном отношении к задержанным мигрантам. #Польша #граница #Беларусь / Others
28 августа 2021 г.
Истории
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