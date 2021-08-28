Польша усиливает охрану границы с Беларусью

Польша начала строительство стены из колючей проволоки на границе с Беларусью для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Охранять границу отправили еще 2 тысячи солдат. При этом польские правозащитники сообщают о бесчеловечном отношении к задержанным мигрантам. #Польша #граница #Беларусь