ПОЛИТИКА
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Мнение эксперта. Какие страны первыми признают власть талибов в Афганистане?
Будет ли Афганистан 2021 отличаться от Афганистана 2001 и какие страны первыми признают движение «Талибан»? Об этом TRT на русском рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса. #Афганистан #Талибан #trtнарусском
Мнение эксперта. Какие страны первыми признают власть талибов в Афганистане? / Others
29 августа 2021 г.
Истории
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