Мнение эксперта. Какие страны первыми признают власть талибов в Афганистане?

Будет ли Афганистан 2021 отличаться от Афганистана 2001 и какие страны первыми признают движение «Талибан»? Об этом TRT на русском рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса. #Афганистан #Талибан #trtнарусском