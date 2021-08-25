ТУРЦИЯ
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Пакистан и Турция будут совместно производить боевые дроны Anka
Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ заключила соглашение с пакистанской NESCOM о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов
Пакистан и Турция будут совместно производить боевые дроны Anka
Пакистан и Турция будут совместно производить боевые дроны Anka / Others
25 августа 2021 г.

Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) и пакистанская авиастроительная компания National Engineering & Scientific Commission (NESCOM) подписали контракт по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka, сообщается на сайте турецкой компании.

Договоренности были достигнуты на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая проходила в Стамбуле. Соглашение предусматривает производство и разработку компонентов для БПЛА.

Согласно соглашению, упор будет сделан на дальнейшем совершенствовании ударных беспилотников Anka. Планируется также наладить совместное производство комплектующих для аппарата.

Генеральный директор TUSAŞ Темел Котил выразил уверенность в том, что контракт с Пакистаном принесет выгоду турецкой индустрии БПЛА. «Наши беспилотники станут еще более мощными», – заверил он.

БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. В частности, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии в феврале-марте 2020 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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