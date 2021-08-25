Президент Таджикистана Эмомали Рахмон полагает, что при формировании правительства Афганистана необходимо учесть долю таджикского населения этой страны. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, сообщает агентство Anadolu.

По словам Рахмона, в Кабуле должно как можно скорее сформироваться инклюзивное правительство.

«Таджикистан подчеркивает, что для оперативного решения политических проблем и вопросов безопасности соседней стране необходимо как можно быстрее создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, прежде всего всех таджиков Афганистана, которые составляют более 46% жителей этой страны», – сказал президент Таджикистана.

«Таджикистан не признает никакое другое правительство, созданное в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего народа Афганистана, особенно всех его национальных меньшинств», – добавил он.

При этом Рахмон подчеркнул, что государственное устройство Афганистана должно быть определено на референдуме с учетом позиции всех его граждан.

​​​​​​​Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны, указал лидер Таджикистана.

Душанбе призывает международное сообщество принять срочные меры для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и как можно скорее стабилизировать сложную политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности путем переговоров.