Иран и Россия пытаются завоевать лояльность сирийских племен и партий, чтобы оказывать большее влияние на происходящее в стране, пишет Nedaa Post.

Источники в Дамаске подтвердили изданию, что офис представителя Высшего руководителя Ирана в Дамаске с большим интересом следит за усилиями по завоеванию лояльности арабских кланов. Эти усилия предпринимаются, особенно в некоторых районах Восточной и Северо-Восточной Сирии.

По словам источника Nedaa Post, 8 августа в Дамаске состоялась встреча иранцев и сирийцев, на которой присутствовал шейх Наваф Трад аль-Мулхим, один из шейхов клана аль-Хасана из племени Аназа, а также делегаты от племен. Наваф Трад аль-Мулхим возглавляет Народную партию, поддерживаемую Тегераном и получающую прямое финансирование от офиса представителя Высшего руководителя Ирана.

Иран координирует поддержку региональных отделений партии БААС, однако сталкивается на этом направлении с вмешательством и давлением со стороны России. Москва желает ограничить роль Тегерана в сирийской политической жизни в пользу других партий, ориентированных на российское посольство в Дамаске.

Тегеран же считает, что Народная партия и другие финансируемые иранцами партии могут привлечь готовых покинуть ряды БААС политические кадры и молодежь, особенно в Восточной Сирии. В случае успеха это укрепит роль Ирана на сирийской политической арене.

Источники Nedaa Post утверждают, что на встрече 8 августа обсуждалась роль партий, сформированных проиранскими кланами, в противостоянии партиям, пользующимся поддержкой и руководством России.