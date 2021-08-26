Трёхстороннее соглашение между лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года поставило точку в боевых действиях Баку и Еревана.

Негласным гарантом этого перемирия стала Россия, которая ввела своих миротворцев в составе 1960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники. Мотивом к соблюдению режима прекращения огня для Армении явилась ослабленная, вернее уничтоженная армия, неспособная больше к сопротивлению. Без перемирия Ереван рисковал полным переходом всего Нагорного Карабаха вместе с Ханкенди и аэропортом Ходжалы противнику.

Для Кремля прекращение боев – гарантия стабильности на своих южных рубежах, на подступах к еще вчерашней горячей точке – Северному Кавказу. Продолжение войны ставило союзника Москвы в еще более униженную роль. Без поддержки России Армения могла бы полностью лишиться доступа в Нагорный Карабах (сейчас он есть в виде охраняемого ФСБ Лачинского коридора), а это спровоцировало бы негативные антироссийские настроения и дало бы карт-бланш для сближения Еревана с НАТО и ЕС.

В ситуации, когда Грузия и Азербайджан отсутствуют в евразийских структурах, прощание с Арменией означало бы конец российского влияния на Южном Кавказе. Конечно, Баку с экономической и геополитической точки зрения – более интересная альтернатива, но там конкуренция крайне высокая ввиду тесных контактов Азербайджана с Турцией, Великобританией, ЕС, США, и Китаем. Для наглядного примера - Баку первые партии вакцины от коронавируса получил от КНР, а не РФ.

Меморандум прекратил бои, но не стал окончательным решением одного из самых застарелых конфликтов в мире. Остается ряд неразрешенных вопросов. Сколько в Карабахе пробудут миротворцы? Пять лет или дольше? Когда должны открыться границы между Азербайджаном и Арменией, соответственно, когда произойдет разблокировка транспортных коммуникаций?

По сделке должен открыться Нахичеванский коридор. Но дедлайнов по нему, в отличие от четкого графика возвращения Азербайджану трех ранее оккупированных районов, нет. И еще одна серьезная проблема – когда азербайджанские беженцы (с учетом рождения у них детей их насчитывает под 1 млн человек) смогут вернуться в Ходжалы, Ханкенди, Агдере и другие неконтролируемые сейчас Азербайджаном районы? Не будем забывать и о нанесенном Азербайджану экономическом ущербе в результате территориальной экспансии Армении в 1991-1994 годах и за годы оккупации.

Очевидно, что пока не согласованы все эти вопросы, ни о каком всеобъемлющем урегулировании речи быть не может. При этом нельзя не заметить, что на уровне риторики Баку проявляет большую инициативу. 18 июля Ильхам Алиев заявил, что Баку выполнил все требования Совета Безопасности ООН и остановил боевые действия в регионе.

«Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», - сказал он. Теперь мяч на стороне Еревана. Там пока не спешат принимать пас от Алиева и выдвигают заранее невыполнимые претензии. 23 июля МИД Армении заявил, что будет добиваться самоопределения для Нагорного Карабаха.

Баку на это отвечает тем, что больше нет Нагорного Карабаха и статуса. Это означает, что на возможных переговорах Алиев даже не будет обсуждать возможность автономии, а тем более независимости. Напомним, что власти Азербайджана еще 26 ноября 1991 году ввиду нападения на мирное азербайджанское население области ликвидировали автономный статус Нагорного Карабаха.

Ситуацию усложняют вспыхивающие время от времени обострения на армяно-азербайджанской границе. ВС Армении обстреливают позиции ВС Азербайжана в Кельбаджарском районе, рассчитывая видимо на эскалацию, которая потребует вмешательства ОДКБ и России.

Премьер Армении Никол Пашинян уже звал ОДКБ и Россию для охраны восточных границ республики. Ставка явно сделана на то, чтобы Москва встала амбразурой и попала под огонь защищающихся азербайджанских военных. А дальше эскалация между Баку и Москвой, и срыв мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, закрепившего победу Алиева и возврат Азербайджану территорий. Инциденты на границе участились в мае и июле 2021 года, потому что демаркация границ не устраивает Армению, теряющую территорию.

В долгосрочной перспективе все упирается в один ключевой момент. Восприятие вопроса статуса обеими сторонами. Скорее всего, Алиев не будет идти ни на какие уступки, допуская максимум культурную автономию для Нагорного Карабаха, предполагающую преподавание на армянском языке, сохранение армянской культуры и традиций.

С точки зрения Realpolitik он действует с позиции силы. Если до сентября 2020 года Ереван мог обменять 7 районов на статус, то сейчас у него не только нет этих районов, но и части мифического НКР. ВС Азербайджана взяли Шушу, Гадрут и ряд сел внутри бывшей НКАО. Поэтому Пашиняну остается принять условия Алиева. В противном случае Армения еще лет 5-10 будет оставаться в двойной блокаде со стороны востока и запада.

Пока что Ереван рассчитывает на МС РФ, охраняющие армянонаселенные районы Карабаха. Но насколько долго можно полагаться на Москву? Кремль тоже понимает, что затягивание решения конфликта чревато испорченными отношениями с Баку и Анкарой. Через 4,5 года Алиев точно будет поднимать вопрос о статусе миротворцев. Надеяться, что Баку не может никак задействовать силовой фактор – такое же заблуждение, как и тот миф, существовавший до 27 сентября, что Алиев из опасения реакции Кремля не рискнет пойти в атаку на ВС Армении в Карабахе.