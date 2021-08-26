Ритуальные услуги и общественные туалеты – в некоторых городах России настолько криминальные бизнесы, что подобные, может быть, не снились даже итальянским мафиози. На самом деле проблеме городских туалетов даже не посчитать, сколько лет. Как только ее не пытались решать! Ну или – как только не собирались ее решать… Очевидные «пользователям» составляющие проблемы – это количество и качество общественных кабинок. Но конфликт клозетов возле всемирно известного музея Эрмитаж показал, так сказать, их нелицеприятное содержание.

Места возле Эрмитажа

Итак, 25 августа стало известно, что индивидуальный предприниматель из Петербурга Анастасия Сергеева, которая в прошлом году честно выиграла конкурс в Смольном на установку туалета на Дворцовой площади и «вложила в него душу», неожиданно столкнулась с мощным конкурентом в лице «Водоканала». Дело в том, что государственное унитарное предприятие установило свой прицеп-уборную непосредственно рядом с частником, сообщила «Фонтанка».

Владелица частного объекта, сделанного в стилистике Дворцовой площади и расписанного в духе Зимнего Дворца, на что ею было потрачено 3 млн рублей, заявила, что не выдержит конкуренции. Хотя ее туалет приспособлен даже для обслуживания маломобильных групп и принимает банковские карты, чего нет у внезапно объявившихся конкурентов. Но стоимость услуги у клозета «Водоканала», который выглядит, по определению Сергеевой, как «ржавый, облезлый автоприцеп, из которого торчат шланги, уходящие в канализационные люки», на 20 рублей дешевле. А 30 рублей все же «кроют» 50.

Предприниматель понимает, что лишится как минимум половины, хотя, скорее всего, куда большей доли выручки. Сейчас она составляет 15-20 тысяч в день. Даже если эту сумму поделить на 2, то прибыли, учитывая кредиты, взятые на обустройство туалета, не получится. При этом снизить цену «ипэшник» не может, так как, в отличие от «Водоканала», которой пользуется собственными сетями, ей приходится вывозить отходы за свой счет, что стоит недешево.

В этой истории показательно и то, что на Дворцовой площади уже стоял туалет «Водоканала», но незаконно, за что его вывезли оттуда полиция и чиновники. Более того, госпредприятие получало на «нужные» дела субсидию из бюджета и даже специальный тариф от Смольного, но до недавних пор считало это слишком непрофильным и хлопотным видом бизнеса. И вот совпадение: когда у частника дело пошло, петербургское предприятие решило не покидать облюбованное им место. Представители ГУПа обратились в КИО, где получили вне конкурса и на законных основаниях 40 «квадратов» земли рядом с кабинкой Сергеевой.

По сути, речь в этой истории идет о борьбе маленького российского предпринимателя с огромной машиной госмонополиста, хотя внешне это выглядит как раз наоборот. Как бы то ни было: государственная ржавая кабинка с наличкой, скорее всего, победит удобный и продуманно сделанный частный клозет.

Примечательно и то, что чиновники не говорят, что теперь делать ИП, испытавшему на себе особенности инвестиционного климата Петербурга. Правда, по информации «Фонтанки», сейчас в имущественном блоке Смольного по итогам, в том числе этого кейса, принято принципиальное решение о подготовке проекта изменений в нормативно-правовые документы, которые бы позволили сдавать землю под туалеты только по итогам торгов.

Это Россия: здесь туалет везде

Обозреватель РИА Недвижимость Мария Неретина, как и десятки журналистов по всей стране, поднимала «отхожую» тему: «Давайте честно: удивительные очертания куполов древних церквей, суровая красота Кавказских гор и пряные летние ночи Краснодарского края мгновенно теряют свое очарование, стоит вслух произнести всего два слова – «общественный туалет». Как так вышло в России, что этого простого и необходимого элемента инфраструктуры вечно не оказывается поблизости? Или он выглядит так, что лучше – кусты.

Водитель экскурсионного микроавтобуса Егор заметил ей: «За последние три года еще ни одна большая экскурсия по Ленинградской области не уложилась в тайминг». Причина тому – постоянный поиск сортиров, которые то не работают, то один – на всю округу. Кроме того, отхожие места в современной России или грязные, или советского образца с консьержем и оплатой в 25-50 рублей. Еще и с выдаваемым строго определенной длины отрезком бумаги.

Генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский считает, что в принципе туалет и свет – это «обеспечение городского общественного пространства базовой инфраструктурой, отдых без которой просто невозможен». Москву в этом плане спас Чемпионат мира по футболу в 2018-м, когда ради приезжавших из-за границы болельщиков открыли туалеты в метро и, к радости жителей мегаполиса, не закрыли их после, поскольку сервис – вот неожиданность! – оказался востребованным людьми.

Но в малых туристических городах хороших туалетных практик почти нет, констатирует урбанист и социолог Петр Иванов. Этот, казалось бы, естественный вопрос упирается в градостроительные и инженерные проблемы, так как при благоустройстве туалеты в РФ занимают позицию аутсайдеров, уступая той же плитке. Но также он упирается в культуру самого населения.

«У нас проложили отличный длинный веломаршрут вдоль леса, – поделилась впечателниями с Неретиной жительница Тольятти Марина. – Но никто не догадался, что на его конечных точках можно поставить кабинки. Когда я на пункте проката велосипедов обратилась к сотрудникам с вопросом, где у них тут «удобства», мне сказали, что туалет есть в автовокзале (он находится в двух шагах), но при этом отметили, что лучше добежать до леса, потому что на автовокзале туалет «ой, лучше не надо». Сотрудники проката очень удивились, что в итоге я предпочла старый, да еще и платный туалет на вокзале».

К культурным аспектам можно отнести и спрос на туалеты на пляжах Краснодарского края. Хотя их отсутствие за «ненадобностью» возле общественных водоемов можно отметить практически во всех городах страны.

А может, туалетный рэкет…

В тех странах, где с пониманием относятся к телесным отправлениям, такие темы даже не поднимаются и решаются они естественным образом. Урбанист и социолог Петр Иванов отмечает: в Европе знают, что людям свойственно посещать туалет с определенной регулярностью, что это вообще-то хорошо делать в чистоте и в комфорте и что позывы могут возникнуть в любое время и в любом месте. По большому счету, общественный туалет – это забота о гражданах и об их здоровье.

Идеальный туалет с новейшими системами очистки и санитарной обработки, рассказывает эксперт Георгиевский, можно найти даже в глухом немецком лесу где-то на автобане. Потому что там это часть культуры.

В связи с этим в России некоторые эксперты делают вывод, что тема общественных нужников как будто табуирована. Хотя если вернуться к конфликту возле Эрмитажа, то возможно, все намного проще. Например, если государство видит, что частный предприниматель начинает получать прибыль, оно способно забрать эту прибыль себе. Тем более законы в стране сейчас меняются с небывалой легкостью, практически играючи. Так, может, грязные туалеты в России не культурная традиция, а страх, что и этот бизнес, если сделать его с умом и он пойдет, будет отжат?