В Ташкенте прошли переговоры заместителя премьер–министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туком аль-Марри. На встрече было отмечено, что за последние два года стороны достигли значительных результатов в наращивании портфеля совместных инвестиционных проектов.

Сейчас страны реализуют 15 проектов на общую сумму $5 млрд, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. При этом имеется значительный незадействованный инвестиционный потенциал в ряде отраслей, таких как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, текстильная и ювелирная промышленность и другие сферы.

«Также были рассмотрены возможности для привлечения эмиратских инвесторов к участию в государственной программе приватизации, реализуемой в Узбекистане», – говорится в сообщении.

Стороны довольны успешной деятельностью узбекско–эмиратской инвестиционной компании, созданной при поддержке Абу-Дабийского фонда развития. За весь период свой деятельности компания привлекла порядка $100 млн для реализации общих программ в Узбекистане.

Власти ОАЭ заявили, что готовы и дальше привлекать новых партнеров из числа эмиратских инвесторов при финансировании узбекско-эмиратской инвесткомпании.

«В отдельном порядке были обговорены механизмы наращивания товарооборота между Узбекистаном и ОАЭ. Также были отмечены предпосылки для расширения географии поставок продукции узбекского производства на рынки стран Персидского залива», – сообщает пресс–служба ведомства.

Стороны договорились создать единую платформу, на которой предприниматели могли бы обмениваться идеями и проектными предложениями, обсуждать перспективы партнерства и достигать конкретных договоренностей.

По итогам форума был подписан пакет документов. В их числе соглашения о создании узбекско-эмиратского делового совета; о присоединении Узбекистана к международной программе продвижения торговли World Logistics Passport; о реализации инвестиционного проекта по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане между узбекско-эмиратской инвестиционной компанией и компанией «E20 Investments Ltd.».

В 2018 года объем товарооборота между Узбекистаном и ОАЭ составлял $141,5 млн, в 2020 году – $209,3 млн. Сегодня в Узбекистане действует свыше 150 компаний с участием эмиратского капитала.