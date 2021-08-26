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Массовый разлив нефти распространился по побережью Сирии
Разлив уже достиг города Джабле, который находится в 20 километрах от места утечки. Режим Асада заявляет, что «контролирует ситуацию»
Массовый разлив нефти распространился по побережью Сирии
Фото: AP / AP
26 августа 2021 г.

Массовый разлив нефти, вызванный утечкой из электростанции на одном из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, распространяется вдоль побережья этой страны, сообщает Associated Press.

Разлив уже достиг прибрежного города Джабле, находящегося примерно в 20 километрах к северу от нефтеперерабатывающего завода в городе Банияс. Департамент окружающей среды режима Асада и муниципалитет провинции Латакия заявили, что уже предпринимают меры по ликвидации разлива. В частности, ведутся работы по очистке побережья.

На спутниковых снимках, сделанных Planet Labs Inc., видно, что возле побережья Сирии образовалось нефтяное пятно площадью более 25 квадратных километров.

Правительство Сирии ранее заявило, что бригады технического обслуживания в Баниясе взяли под контроль утечку топлива из одного из резервуаров. По одной из версий, утечка произошла из-за трещин в топливных баках на электростанции.

Нефтяные ресурсы Сирии в основном находятся за пределами контролируемых правительством территорий, но два нефтеперерабатывающих завода находятся под контролем Дамаска. Подобное положение вещей делает Дамаск зависимым от Ирана в плане поставок топлива, но санкции Министерства финансов США затрудняют этот процесс. В марте стало известно, что контрабанда иранской нефти в Сирию привела к экологической катастрофе у берегов Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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