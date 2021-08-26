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NYT: США в Иране полностью зависят от израильского МОССАД
Иранские спецслужбы лишили американцев их агентурной сети в Иране. Восстановить эту сеть США не удается, поэтому они нуждаются в информации, которую им передают израильтяне
NYT: США в Иране полностью зависят от израильского МОССАД
NYT: США в Иране полностью зависят от израильского МОССАД / Others
26 августа 2021 г.

США все больше зависят от израильской разведки МОССАД, так как иранские спецслужбы лишили американцев их агентурной сети в ИРИ, а восстановить эту сеть США не удается, пишет The New York Times.

Израильтяне способны получать сведения по ядерной программе Ирана, а также организовывать диверсии на предприятиях соответствующей отрасли. У США есть возможности радиоэлектронной, но не агентурной работы.

​​​​​​​При этом Израиль частично утаивает информацию от американцев или ставит уже перед фактом, чтобы те не помешали им в проведении тайных операций по противодействию иранской ядерной программе.

Так было в случае с ударом по горно-обогатительному комбинату в Нетензе, где происходит обогащение урана. Тогда Белый дом узнал об операции за два часа до ее проведения. Это лишило американскую администрацию возможности повлиять на решение правительства бывшего премьера Биньямина Нетаньяху, который, как отмечает NYT, сократил обмен разведданными между Израилем и США после вступления Джо Байдена в должность президента США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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