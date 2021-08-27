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Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Американский президент Джо Байден после терактов в Кабуле поручил Пентагону разработать план ответного удара по лидерам и объектам «Исламского государства»
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Фото: Reuters / Others
27 августа 2021 г.

Гибель 13 американских военнослужащих в терактах в Кабуле – худший случай с потерями среди войск США в Афганистане с 2011 года, подсчитала Al Jazeera.

Первоначально министерство обороны США сообщило о 12 погибших с американской стороны, позже еще один военный cкончался от полученных ран. Последний раз такие крупные потери в Афганистане Вашингтон понес в августе 2011 года, когда в результате атаки на транспортный вертолет Chinook погибли 30 человек, в том числе 22 бойца спецназа из «морских котиков».

Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле выступил с заявлением, в котором сказал, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны. США, заверил он, установит причастных к взрывам. Пентагону поручено разработать план ответного удара по исламистским боевикам, которые совершили теракты в Кабуле.

«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить», – сказал американский лидер.

По его словам, американские разведслужбы располагают данными о том, что взрывы в Кабуле организовала ячейка «Исламского государства», действующая на территории Афганистана и Пакистана. Кроме того, «Исламское государство» официально взяло на себя ответственность за атаки.

При этом глава государства заявил, что «фундаментально» признает ответственность за происходящее в Афганистане, в том числе за гибель американских военнослужащих при взрывах в аэропорту Кабула.

«Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время», – сказал он. Президент также добавил, что придерживается своего решения о выводе войск США из Афганистана к 31 августа.

Взрывы у аэропорта Кабула и отеля неподалеку прогремели в четверг, 26 августа. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Затем произошли еще несколько взрывов. CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана информировал о 60 погибших и 140 раненых из числа афганцев, однако, по другим данным, пострадавших гораздо больше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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