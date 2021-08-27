Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса украинского лидера.

В соответствии с документом, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

В числе других направлений – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина настроена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами и ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата, отмечено в документе.

Владимир Зеленский также распорядился создать кибервойска в рамках утвержденной стратегии безопасности страны, соответствующий указ также размещен на сайте Офиса президента.

Согласно документу, формирование должно быть образовано в системе министерства обороны, обеспечено финансирование и оснащение кадровыми и техническими ресурсами для сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору.

Обеспечение кибербезопасности – один из приоритетов Украины для противодействия актуальным киберугрозам, подчеркнул лидер страны. В рамках стратегии, как ожидается, будут дважды в год проходить совместные учения с НАТО. Планируется материально стимулировать специалистов в этой области, которые находятся на службе.

Владимир Зеленский в интервью программы «Право на власть» на телеканале «1+1» также назвал три главных достижения, которых он добился в управлении страной. К ним глава государства отнес субъектность Украины, развитие ее инфраструктуры и сильную армию.

Глава государтсва считает, что прошедший в Киеве в августе форум «Крымская платформа» также способствовал процессу субъективизации. В работе мероприятия приняли участие делегации из 46 стран, в том числе девять президентов. Участники саммита подписали декларацию, в которой осудили незаконную аннексию Крыма и высказались о возможном введении новых санкций в отношении России.