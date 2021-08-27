Турецкая оборонная промышленность выпустила новый тип беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) DOĞAN, оснащенного автоматической штурмовой винтовкой. DOĞAN – интегрированная платформа защиты и сдерживания, в зависимости от задач она способна нести боезапас в 100-200 патронов калибра 5,56 мм.

Новый дрон, разработанный предприятием DASAL Havacılık Teknolojileri (дочерняя компания Aselsan и Altınay), был представлен на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF–2021 в Стамбуле.

Как пояснил руководитель проектов DASAL Havacılık Teknolojileri Джанер Юксель, проведя все летные и огневые испытания дрона, компания оснастила его всеми необходимыми опциями и сделала мощнее. Так, была увеличена грузоподъемность, теперь дрон может вести плотный огонь с высокой точностью, одновременно с этим он прост в использовании.

Благодаря системам, разработанным инженерами DASAL Havacılık Teknolojileri с привлечением отечественных достижений в сфере искусственного интеллекта и технологий обработки изображений, DOĞAN обладает способностями обнаружить, идентифицировать и фокусироваться на преследуемой цели, обрабатывая изображения, снятые с камеры.

По его словам, окончательная модель DOĞAN будет передана в войска после проведения демонстрационного полета и последнего этапа огневых стрельб.

DOĞAN способен приблизиться к цели, находящейся на расстоянии 10 километров от него, выполнить миссию и вернуться. Благодаря своим техническим характеристикам беспилотник превосходит свои аналоги, разработанные в других странах, добавил руководитель проектов DASAL Havacılık Teknolojileri.