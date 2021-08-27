Задержка в получении российской армией первых танков Т-14 «Армата» может указывать на ряд проблем в конструкции бронемашин, пишет польский портал Defence24.

Издание обращает внимание на то, что российские военные получили первую партию не серийных, а опытных вариантов Т-14 «Армата», предназначенных для оценки военнослужащими сухопутных войск.

«Потребность российской армии в Т-14 составляет примерно 2300 единиц. Тем не менее, производство такого количества может быть очень сложным для военной промышленности, в частности, для Уралвагонзавода (...) поскольку он давно борется с финансовыми проблемами», – пишет портал и напоминает, что дата запуска в серийное производство бронемашин неоднократно откладывалась.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация отгрузила первую партию танков Т-14 «Армата» в российские войска. В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца текущего года российская армия получит 20 танков Т-14 «Армата». По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаила Осыко, на новых танках «будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина».

Впервые танк «Армата» продемонстрировали 7 мая 2015 года в Москве во время репетиции парада на Красной площади. «Этот дебют не был удачным – один из дефилирующих Т-14 из-за поломки остановился перед центральной трибуной», – указывает издание.

В январе прошлого года американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в войска задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей. Назывались также проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом «Армата».