Лондон создает шпионские ячейки и разведывательные каналы в провинции аль-Махра, заявил бывший заместитель губернатора одноименной провинции Али бин Салем аль-Хурайзи.

По его словам, это происходит в тот момент, когда Аль-Махра «становится свидетелем движения против иностранных сил».

Присутствие британских войск в провинции Аль-Махра, расположенной недалеко от границы с Оманом, открывает путь для прибытия в будущем дополнительных сил, считает йеменский политик.

«Британия должна извлечь уроки из своего предыдущего опыта после неудачной оккупации Йемена, которая длилась 128 лет», – сказал он.

Аль-Махра – вторая по площади мухафаза Йемена после Хадрамаута. Береговая линия провинции длиной в 560 км – самая протяженная по сравнению с другими мухафазами, большая ее часть представляет собой пустыню.

Как ранее писал TRT на русском, Лондон направил представителей специальной авиадесантной службы в Йемен для расследования нападения на британский танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море. В результате инцидента погибли два члена экипажа судна – гражданин Румынии и гражданин Великобритании.

Власти Соединенного Королевства рассматривают версию о том, что использованный при атаке беспилотник был запущен йеменскими мятежниками-хуситами, взаимодействующими с Ираном.

Противостояние между силами правительства и хуситами в Йемене длится с августа 2014 года, наиболее острый характер оно приобрело после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Меры борьбы против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.