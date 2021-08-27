Экспорт легковых автомобилей из Турции в январе-июле 2021 года вырос до $5,5 млрд, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза экспортеров автомобильной промышленности Улудаг.

Объем продаж легковых автомобилей из Турции в январе-июле прошлого года находился на отметке $5,1 млрд. В 2021 году этот показатель вырос на 8%. На долю легковых автомобилей пришлось 33,7% от общего экспорта продукции турецкого автопрома, составившего в указанный период $16,37 млрд.

За первые семь месяцев текущего года Турция экспортировала легковые автомобили в более чем 100 стран, автономных регионов и свободных зон.

Ведущим импортером легковых автомобилей из Турции является Франция. Объемы продаж в эту страну в январе-июле текущего года выросли на 18,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года – с $829 млн до $983 млн.

На втором месте идет Италия. В этой стране отмечен еще более значительный рост продаж – на 24,4%, с $434 млн до $540 млн 95 тыс. долларов.

Третью строчку занимает Германия. Экспорт турецких легковых автомобилей в ФРГ в за январь-июль 2021 года снизился на 0,17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – с $511 млн до $510 млн.

Продажи в эти три страны составляют 36,89% от общего экспорта легковых автомобилей из Турции.

Всего же в январе-июле 2021 года экспорт из Турции вырос до $121,4 млрд – это на 35% выше показателей 2020 года и на 16,4% больше показателей 2019 года, сообщилминистр торговли Турции Мехмет Муш.