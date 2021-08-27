Американская компания-оператор United Launch Alliance отказалась от покупки у России двигателей для первой ступени РД-180, которые использовались ракетами Atlas V, рассказал в интервью The Verge исполнительный директор компании Тони Бруно.

Производство ракет Atlas V подходит к концу, поэтому надобность в российских двигателях отпадает сама собой, сказал Бруно.

По его словам, United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) должна обеспечить еще 29 запусков ракеты, после чего та уйдет в историю, а ее место займет строящаяся сейчас ракета Vulcan.

Оставшиеся пуски будут проведены в интересах неназванных коммерческих заказчиков, Пентагона, NASA и Amazon.

Atlas V, первый запуск которой состоялся в 2002 году, долгое время была одной из основных американских ракет. Для российского «Энергомаша» и космической отрасли РФ поставки двигателей были важным источником дохода.

Сейчас на Atlas V для будущих миссий установлено несколько двигателей РД-180, остальные находятся на хранении.

«Мы заранее закупили двигатели РД-180, я могу завершить отношения с Россией и больше не зависеть от них, как нас и просил сделать Конгресс», – сказал Бруно.

Конгресс США после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил американским компаниям использовать российские двигатели РД-180 для вывода на орбиту военных спутников по заказу Пентагона. Однако затем отменил запрет: в документе отмечалось, что это было сделано для того, чтобы «обеспечить здоровую конкуренцию и гарантировать доступ в космическое пространство» для американских спутников.

Двигатели BE-4 для ракеты Vulcan United Launch Alliance и принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin разрабатывают уже несколько лет. Сроки запуска ракеты несколько раз переносились, но сейчас, по словам Бруно, все проблемы решены, а поставки BE-4 ожидаются уже в текущем году.

27 августа стало также известно, что министерство обороны США во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующее уведомление Пентагон разместил в сборнике официальных документов американского правительства - в Федеральном реестре.