Из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2011–2020 годы следует: в прошлом году из одного региона в другой переехали всего 3,52 млн человек, в 2019 году – 4,04 млн, в 2018-м – 4,34 млн. То есть за два последних года статистами было зафиксировано снижение внутренней миграции на 20%. Это действительно существенные показатели, которые проще всего объяснить пандемией. Смысл в этом действительно есть, но только отчасти…

А только ли пандемия виновата?

Помимо введенных в прошлом году властями ограничений на перемещение по стране, политолог-регионалист Ростислав Туровский отметил РБК, что тогда «люди боялись менять место жительства». Новая не просто болезнь, а эпидемия, которую даже врачам непонятно, как лечить, массовая истерия, подогреваемая слухами и, что самое противное, бизнесменами, которые решили нажиться на страхе людей, а также хаотичные, где-то даже перегибающую палку действия властей по всему миру…

«Слишком высока была неопределенность, все сидели и пережидали это непонятное время», – говорит демограф Алексей Ракша, который снижение числа переезжающих связывает также с общим замедлением экономики. Действительно, трудовые ресурсы внутри страны чаще всего перемещаются в поисках лучшей работы и больших зарплат при бурном экономическом развитии, а в период эпидемии COVID-19 об этом речи не шло. Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин напомнил: уровень безработицы по России в 2020-м серьезно вырос (Росстат зафиксировал увеличение безработных почти на 25%), что явно заставило отказаться от переезда даже тех граждан, которые его планировали.

«По всей миграции, и внешней, и внутренней, главное проседание пришлось на апрель-май 2020 года», – заметил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян, напоминая, что как раз в эти месяцы были закрыты МФЦ и паспортные столы. Но при этом эксперт акцентировал: «2019, 2020 и 2021 годы стали периодом, когда внутренняя миграция в принципе сокращалась, и это началось еще до пандемии». В этом году, по его словам, можно ожидать «некоторый прирост» потока внутренних мигрантов по сравнению с прошлым, но он вряд ли получится большим.

«Слово «резко» (по отношению к увеличению внутренней миграции – прим. редакции) я бы не употребляла, – настаивает и специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. – Темпы внутренней миграции будут постепенно восстанавливаться. Точно так же она потихоньку восстанавливается у гастарбайтеров. С какой скоростью это будет делаться, сказать пока сложно».

«Статистика взята с потолка»

Но это исследование Росстата также выявило ряд интересных и даже, мягко говоря, спорных моментов, которые к «удобной» пандемии отношения вообще не имеют. Например, оказалось, что среди решившихся в прошлом году на переезд преобладают женщины, что политолог-регионалист Ростислав Туровский объяснил отсутствием для них работы в принципе в «депрессивных регионах». А в целом самыми мобильными в России оказались граждане 30-34 лет.

«Для меня это большая новость, потому что всегда в миграционном обороте максимальную долю занимала молодежь», – рассказала NEWS.ru доктор географических наук Наталья Зубаревич. Сейчас мы наблюдаем «удивительное отклонение от стандарта», так как по России с насиженных мест «едут уже семьи». При том что обычно «самым мигрирующим возрастом был 16–20 лет», так как в эти годы молодежь переезжает на учебу или после нее на работу. Однако теперь выпускники вузов стали реже покидать родные города.

Более того, по официальным данным, провинция стала привлекать переезжающих сильнее мегаполисов, а чаще всего, утверждает Росстат, россияне мигрируют в аннексированный Севастополь и в Ингушетию. Эксперты на эти данные реагируют по-разному: некоторые даже отказываются комментировать их, потому что комментировать тут нечего. «В 2020 году Севастополю приписали миграционный прирост 60 тысяч человек. Цифры <…> нарисованы, – считает профессор Зубаревич и предполагает: – У них скорее 15, максимум 17 тысяч человек прироста. Однако руководителю очень хотелось увеличить этот показатель. Статкомитету заломили руки, в МВД выдали бумажку о том, что не учли всех украинцев. Так что эту статистику можно выкинуть. Безусловно, в Севастополь переезжают, но статистика все равно нарисованная».

Что касается Ингушетии, то и там, по мнению эксперта, «врут»: «По этому поводу уже давно все хохочут: весь Северный Кавказ теряет из-за миграции население, одна Ингушетия прирастает людьми. Статистика оттуда взята с потолка», – заявила Зубаревич.

Бесконечные «человейники»

Аналитики Moody's еще в прошлом году прогнозировали в ближайшем будущем ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса, обвала цен на нефть и, как следствие, – оттока россиян из экономически слабых регионов в сильные. Среди «пострадавших» регионов они назвали Чувашию, Башкирию, Самарскую, Омскую и Нижегородскую области. А вот в топе наиболее привлекательных для внутренних мигрантов регионов считается Тюменская область, так как это нефтяной регион, а его областной центр – богатый город со штаб-квартирами нескольких нефтяных компаний, отметил демограф Алексей Ракш.

Кстати, в переезде населения с севера страны на юг для экспертов ничего удивительного нет. Впрочем, как и в том, что люди едут в Ленинградскую область и Подмосковье. «Заметен приток людей не в столицы, а в окружающие их регионы, где жизнь дешевле», – констатирует Туровский.

Действительно, интенсивность внутренней миграции в Москве – 7,3 (то есть миграционный прирост на 10 тыс. населения), тогда как в Подмосковье – 51, в Санкт-Петербурге – 1,9, а в Ленинградской области – 145,8. Разница в уровне миграции в крупнейших городах и прилегающих к ним областях эксперты поясняют стоимостью жизни в них. «Когда вы переезжаете, особенно с семьей, это значит, что денег у вас немного, – пояснила профессор Зубаревич. – Вы ищите жилье подешевле, и оно, конечно, не в Москве и Петербурге, а рядом – в области или городках, вроде Кудрово и Мурино. Там стоят бесконечные «человейники», где все и покупают квартиры». И это уже давняя тенденция, из-за которой возле двух столиц России выросли целые города-спутники с дешевым жильем, качество которого оставляет желать лучшего.

Домой…

Что касается оттока москвичей в провинцию – это тоже не новое явление и свойственно не только столице России, это в целом мировая тенденция. В 2014 году президент сообщества профессиональных социологов Никита Покровский даже назвал ее «тихой революцией», потому что «люди начинают задаваться вопросом: а зачем мы тогда живем в этом городе?», если «можно получать доход, работая удаленно». Москвичи подсчитали, во сколько им теперь обходится в мегаполисе та же машина, и потянулись во Владимир, Тверь, Иваново...

Более того, бывшие жители столицы создают целые поселения. Разработчик ПО и предприниматель Алексей Конышев не только сам решился на переезд, но и позвал за собой других. В 2012 году он подготовил проект «Поселок программистов» и разместил информацию в интернете, чтобы проверить, найдутся ли другие айтишники, жаждущие тишины. Оказалось, такие есть: в 2019-м в том поселке жили 9 семей.

«Маленькие города сегодня – это уже не те пропитые панельные джунгли с заплывшими от водки деклассированными рабочими, как это было 10–15 лет назад, – писала журналист Анастасия Миронова, исследовавшая тему внутренней миграции. – Маленькие городки тоже встали на ноги, вышли в интернет, отдали детей в музыкальную школу и успели немного посмотреть заграницу». Длинный московский, питерский, новосибирский, тюменский рубль – сейчас миф, считает она.

Часть экспертов действительно уверены, что Россия скоро, как Европа, будет жить в маленьких городках. Этот процесс не остановить, потому что невозможно остановить стремление людей к качественной жизни. Москва, Петербург, провинциальные города-миллионники такой жизни рабочим-мигрантам (а как еще назвать приехавших?) предложить уже не могут. За размеренностью сегодня лучше возвращаться домой, считают эксперты.