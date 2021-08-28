От взрывов в Кабуле погибли более сотни человек

Более 150 человек погибли после двух взрывов около аэропорта в Кабуле, столице Афганистана. Более 200 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть американские военнослужащие и члены «Талибана», охранявшие здание аэропорта. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. #Кабул #trtнарусском #взрыв