Проект Ay Yıldız («Полумесяц и звезда»), предполагающий строительство в Анкаре единого комплекса оборонных ведомств, планируется реализовать до 2023 года, когда Турция будет отмечать 100-летие Республики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации проекта.

По словам турецкого лидера, открытие кампуса в рамках проекта «Полумесяц и звезда» состоится 19 мая 2023 года.

В комплексе будут размещены здания Министерства национальной обороны, Генштаба, командований видов вооруженных сил.

Президент Турции сообщил, что комплекс «Полумесяц и звезда» охватит территорию площадью 12,6 млн кв. м, из них 890 тысяч кв. м займут крытые помещения. В здании, которое будет построено в форме полумесяца, будут находиться конференц-залы разной вместимости, а также плац площадью 23 тысяч кв. м для проведения различных мероприятий.

«Проект «Полумесяц и звезда» – структура, которая внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям. В рамках проекта будет создана централизованная, единая система обороны», – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства добавил, что комплексы наподобие Президентского дворца и проекта «Полумесяц и звезда» помимо своих основных функций являются также символами мощи наций и государств.

«Турция преодолела все преграды на своем пути, каждый раз продолжая свой путь еще более быстрыми и решительными шагами», – заключил также президент.

29 августа в ходе трансляции в Twitter-аккаунте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на вооружение турецкой армии поступил новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı.