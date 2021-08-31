Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии торжественной передачи знамен воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, музею в Волгограде.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», – сказал министр.

9 мая президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади в Москве вновь заявил о попытках неких сил переписать историю. Не уточняя, о ком именно идет речь, он выступил против тех, кто «пытается поставить на вооружение» многое из идеологии нацистов. «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – сказал он.

Выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, Путин сравнил происходящее в мировой политике с рассказами Редьярда Киплинга и вспомнил героев английского писателя – «Шерхана и крутящегося вокруг него Табаки». «Запад вновь пытается продавить, прощупать. А вдруг получится? Нет, лучше даже не пытаться, не провоцировать, чтобы потом не пришлось жалеть так, как давно уже ни о чем не жалели», – сказал Путин.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

5 мая 2021 года депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Закон был принят к пятидесятилетнему юбилею Победы в 1995 году и в дальнейшем многократно дополнялся.

Законодатели предложили запретить в публичных выступлениях «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии (…), отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». 1 июля 2021 года российский президент подписал этот закон.

В середине июня Владимир Путин на пленарном заседании ХХ съезда партии заявил, что в общефедеральный список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму от «Единой России» должны быть включены глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, писалTRT на русском. 31 августа Лавров назвал участие в предвыборном списке «Единой России» честью для себя.