«Дочка» «Белоруснефти» ОАО «НК «Янгпур» стала 100% учредителем российской «Пурнефть», в фонд которой входит 69 нефтяных скважин на Усть–Пурпейском лицензионном участке в Ямало–Ненецком автономном округе, сообщило государственное агентство «БелТА».

«Мы рассматриваем проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 года планируем полностью объединить «Янгпур» и «Пурнефть»», – цитирует агентство директора «Янгпура» Александра Полякова.

По его словам, переговоры с банком и бывшим владельцем велись больше года. С приобретением «Пурнефти» общая площадь активов «Янгпура» приблизится к 2000 кв. км.

На новом участке уже проведены геолого-технические мероприятия, что позволило увеличить среднесуточную добычу нефти почти на 200 тонн.

С покупкой актива в компании «Янгпур» существенно увеличат годовую добычу нефти. В нынешнем году она суммарно составит 316 тысяч тонн нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. Теперь в планах к 2025 году выйти на объемы добычи углеводородов, в нефтяном эквиваленте сопоставимые с теми, что есть на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре 2020 года поднял вопрос покупки «Пурнефти». Лидер РФ тогда одобрил это предложение, писала ранее «БелТА». В официальном сообщении Кремля об этом не говорилось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что к каким-то конкретным договоренностям о покупке месторождения стороны на тот момент не пришли. О сделке в СМИ было объявлено в день рождения Александра Лукашенко – 30 августа 2021-го.

Выкупленный «Белорусьнефтью» в 2013 году «Янгпур» – первый и единственный белорусский актив, добывающий нефть в России. Компания «Пурнефть», действующая с 2007 года, занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа в Ямало–Ненецком автономном округе Тюменской области.