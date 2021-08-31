Бывший министр коммуникации Афганистана работает курьером в Германии

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает доставщиком еды в немецком Лейпциге. Без знания немецкого Саадат, с магистерской степенью Оксфордского университета в области радиоинженерии, не смог найти другую работу. Однако он не унывает и рад, что честно зарабатывает на жизнь. #Германия #Афганистан #министр #курьер