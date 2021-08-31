ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бывший министр коммуникации Афганистана работает курьером в Германии
Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает доставщиком еды в немецком Лейпциге. Без знания немецкого Саадат, с магистерской степенью Оксфордского университета в области радиоинженерии, не смог найти другую работу. Однако он не унывает и рад, что честно зарабатывает на жизнь. #Германия #Афганистан #министр #курьер
Бывший министр коммуникации Афганистана работает курьером в Германии / Others
31 августа 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us