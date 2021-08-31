ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Африке обнаружили способный уклоняться от антител штамм коронавируса
Специалисты выявили на территории ЮАР новый штамм коронавируса. Так называемый C.1.2. может обладать повышенной агрессивностью и одновременно быть более устойчивым к вакцинам
В Африке обнаружили способный уклоняться от антител штамм коронавируса
В Африке обнаружили способный уклоняться от антител штамм коронавируса / Others
31 августа 2021 г.

Южноафриканские ученые заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, который имеет повышенную способность к распространению и мутациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний.

Штамм, получивший название C.1.2, впервые обнаружили в начале мая в южноафриканских провинциях Мпумаланга и Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и столица Претория. К 13 августа он распространился в шести из девяти провинций ЮАР, а также был выявлен в Демократической Республике Конго, Маврикии, Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при более высокой устойчивости к вакцинам.

Мутации вируса связаны с большой способностью уклоняться от антител.

Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19, пишет местный новостной портал Eyewitness.

Южно-Африканская Республика занимает в Африке первое место по числу инфицированных коронавирусом – 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19, полный курс вакцинации прошли лишь 5,6 млн человек, или 9,6% населения ЮАР.

Как ранее писал TRT на русском, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в ближайшее время в мире может появиться новый штамм COVID-19, который окажется еще опаснее, чем дельта-штамм. По его словам, главная цель ВОЗ в борьбе с COVID-19 состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70% жителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us