Южноафриканские ученые заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, который имеет повышенную способность к распространению и мутациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний.

Штамм, получивший название C.1.2, впервые обнаружили в начале мая в южноафриканских провинциях Мпумаланга и Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и столица Претория. К 13 августа он распространился в шести из девяти провинций ЮАР, а также был выявлен в Демократической Республике Конго, Маврикии, Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при более высокой устойчивости к вакцинам.

Мутации вируса связаны с большой способностью уклоняться от антител.

Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19, пишет местный новостной портал Eyewitness.

Южно-Африканская Республика занимает в Африке первое место по числу инфицированных коронавирусом – 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19, полный курс вакцинации прошли лишь 5,6 млн человек, или 9,6% населения ЮАР.

Как ранее писал TRT на русском, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в ближайшее время в мире может появиться новый штамм COVID-19, который окажется еще опаснее, чем дельта-штамм. По его словам, главная цель ВОЗ в борьбе с COVID-19 состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70% жителей.