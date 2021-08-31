ПОЛИТИКА
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У замглавы Центра «Э» по Кабардино-Балкарии нашли поддельный диплом
По версии следствия, в 1995 году подозреваемый купил диплом по специальности «Бухгалтерский учет», но на самом деле никогда в университете не учился
У замглавы Центра «Э» по Кабардино-Балкарии нашли поддельный диплом
У замглавы Центра «Э» по Кабардино-Балкарии нашли поддельный диплом / Others
31 августа 2021 г.

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (так называемый Центр «Э») МВД республики, который служил в органах по поддельному диплому, сообщается на сайте Следственного комитета республики.

По версии следствия, подозреваемый купил поддельный диплом об окончании государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет». В июне 1995 года он написал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел, а в 1999 году, пройдя процедуры согласования, был принят на службу.

Полицейский проработал по поддельному диплому более 20 лет, регулярно продвигаясь по службе. В настоящее время ведется следствие, следователям предстоит установить, каким образом за все эти годы получение высшего образования подозреваемым ни разу не было поставлено под сомнение.

В мае TRT на русском писал, что заместитель директора Научно-исследовательского института точных приборов при АО «Российские космические системы» (дочерняя компания Роскосмоса) Елена Горбачева на протяжении нескольких месяцев работала с поддельным дипломом. При этом ее заработная плата составляла без малого миллион рублей в месяц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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