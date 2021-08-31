До выборов – всего ничего. Одни эксперты говорят: власть слишком уверена в себе, поэтому в предвыборную кампанию развлекается «приемчиками» из лихих 90-х. Другие утверждают, что, наоборот, власть слишком сомневается в своей победе, поэтому до последнего меняет стратегии, добавляет губернаторам, а значит, и бюджетникам головной боли, подключает все больше медийных лиц, все более далеких от политики и, по сути, «подкупает» избирателей неожиданными выплатами и пособиями. Оппозиция, которой – после мощнейшего на нее давления, а порой и прямого выдавливания – осталось в России буквально по пальцам пересчитать, сопротивляется, как может.

Проснувшиеся аппетиты

17-19 сентября в России пройдет единый день голосования. Состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва, в которых примут участие 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Яблоко», «Партия Роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС. Также в 39 регионах страны будут выбирать депутатов местных парламентов, в девяти субъектах РФ – губернаторов, в 11 областных центрах – мэров.

И буквально на днях, согласно информации URA.RU, которую им сообщил куратор выборов сразу в нескольких регионах, губернаторам была поднята планка по ожидаемой явке избирателей и, соответственно, по результатам голосования. Так, «Единая Россия» больше не рассчитывает на ранее планируемые 45%. 24 августа в кулуарах партийного съезда было решено, что явка должна быть выше уровня прошлых выборов (в 2016 году – 46%). И чем выше, тем лучше.

Власть стала настраивать глав отдельных регионов, что желаемый результат ЕР в 50-53% может вырасти еще на 5-10%, тем более в ряде субъектов появилось электронное голосование. «Например, в Москве и на Дальнем Востоке высоких результатов от ЕР никто не ждет. И есть Северный Кавказ, Краснодарский край, Татарстан и Тува, где итог голосования будет намного выше среднего», – уточнил источник URA.RU. Единственный регион, кого не касается новая установка, – Чечня, потому что у «Единой России» там, и гадать не надо, будет хороший результат.

«От партийного съезда мы ожидали объяснений, как победных показателей можно достичь, – признался его участник из региона ЦФО. – В принципе мы рассчитываем на консервативных избирателей, на пенсионеров и молодых мам, для которых в программе ЕР действительно предусмотрены хорошие бонусы».

Ксерокс обещаний

Такое мнение имеет под собой основание, так как в рейтинг тем, которые наиболее интересны избирателям, входят как раз здравоохранение, пенсии, образование, минимальный размер оплаты труда, материнство и детство.

Не просто так «Ведомости» решили изучить предвыборные программы думских партий. Они выяснили, что в этот раз «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обещают избирателям достаток и защиту границ от внешнего врага. То есть главный акцент всех основных претендентов на победу сделан на социальные и экономические обещания при неизменной теме осажденной крепости. И вряд ли это совпадение.

Правда, по статистике ВЦИОМ, целенаправленно в содержание партийных программ вчитываются только 13% избирателей. При этом даже руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил: «Показатель немного нас удивил, мы считаем, что он завышенный, – и добавил, то ли уточнив, то ли исправив слово, которое не воробей: – Эксперты так считают».

Действительно, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман утверждает, что избиратели в принципе мало читают партийные программы: «Даже в то время, когда уровень политизации российского общества был выше, программы читали единицы». Однако он отмечает, что они используются для разработки предвыборной агитации и ярких слоганов, которые и оказывают влияние на выбор публики.

Нет врага? Найдут

Сходство предвыборных обещаний конкурентов «Ведомости» нашли еще и в том, что в этот раз партии не предлагают серьезных реформ в области внутренней политики. Та же «Единая Россия» вообще не касается этого вопроса. Внутренняя политика мало интересует избирателей всех парламентских партий, считает политолог Алексей Макаркин, за исключением КПРФ: она программно утверждает, что задачей государства при коммунистах будет духовное и патриотическое воспитание, защита так называемого «русского мира» и достижений культуры.

Зато все думские партии сходятся в «патриотическом» подходе по отношению к внешней политике. По этой части у них консенсус, констатирует политолог. Так, единороссы считают, что нужно обеспечить соблюдение в международных отношениях принципа невмешательства во внутренние дела государств, добиваться принятия в рамках ООН конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникативных технологий в преступных целях. Они хотят, «жестко защищая» национальные интересы, стремиться к нормализации отношений с западными странами.

КПРФ подчеркивает, что вокруг России «множатся базы НАТО», а на страну усиливается давление. ЛДПР огульно предлагает вернуть все территории СССР «через референдумы». Коммунисты, как и «Справедливая Россия», говорят о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. И, кстати, в этот раз жители сепаратистских республик примут участие в российских думских выборах.

Голоса Донбасса

Но в российскую внутреннюю политику Москва не впервые вовлекает население оккупированных сепаратистами и возглавляемых пророссийскими ставленниками территорий. Исследователь политической жизни Донбасса, журналист Константин Скоркин пишет, что голоса самопровозглашенных ДНР-ЛНР уже пытались использовать во время референдума по поправкам в Конституцию РФ летом 2020 года: автобусы с теми, кто имел российский паспорт и хотел голосовать, тогда спецрейсами выезжали в Ростовскую область.

Сейчас, по мнению Скоркина, больше всего голосов оттуда получит «ЕдРо»: «В решении своей судьбы жители ДНР-ЛНР полагаются только на российскую власть, и голосование за партию этой власти для них – что-то вроде инвестиции в собственное будущее. Надежда, что Москва хоть как-то отблагодарит их за повышенную лояльность».

Причем теперь, когда число российских граждан там достигло 600 тысяч человек, к организации голосования Кремль подошел основательно. По словам исследователя, открывать избирательные участки на территории ЛНР и ДНР не будут, «чтобы не давать повода для новых санкций». Тем не менее «новые русские» смогут проголосовать на российских выборах дистанционно, по интернету. «Каждый выданный там российский паспорт и каждый голос, отданный на российских выборах, все больше отдаляют перспективу разрешения донбасского кризиса по сценарию Минска-2», – говорит исследователь, отмечая, что Москва «хоть и продолжает считать Минские соглашения важным инструментом давления», не собирается «отказываться от тех внутриполитических выгод, которые может принести ей Донбасс».

Разгорячившиеся

Но есть и более-менее хорошие новости, по крайней мере, на фоне других они кажутся таковыми. Znak.com пишет, что на днях в России запустили сайт «Ваш выбор» и специальную горячую линию для приема жалоб от работников бюджетной сферы, которых принуждают к голосованию на выборах.

«Это платформа для помощи тем, кого хотят лишить права выбирать политиков по совести – для учителей, врачей, сотрудников «Жилищника», работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать «правильно»», – пояснил один из авторов проекта, оппозиционный политик Роман Юнеман. Кстати, проект «Ваш выбор» создан при поддержке независимых общественных и политических деятелей.

В экспертный совет проекта, в частности, вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» (внесен в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов) Григорий Мельконьянц, юрист и главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и другие эксперты.

По словам Юнемана, цель данного проекта не только в противодействии административному ресурсу, когда начальство, например, заставляет бюджетников голосовать за определенного кандидата – «чаще всего от «Единой России»». С помощью сайта и горячей линии избирателям также хотят разъяснить их права и оказать юридические консультации.

Доктор политических наук, профессор факультета политических наук Европейского Университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов задаетсявопросом: чем отличаются предстоящие думские выборы от таких же выборов в 2016-м? «За пять лет уровень общественной поддержки ЕР значительно снизился», – отмечает он. Проанализировав нынешнюю ситуацию, он приходит к мысли, что у партии власти, как и прежде, неплохие шансы на получение колоссального большинства мест в Думе нового состава, однако профессор Голосов уверен: «Оппозиционно настроенные избиратели имеют возможность повлиять на состав Думы, если они (1) придут на выборы, (2) консолидированно проголосуют за наиболее сильных оппонентов ЕР в округах и (3) постараются, насколько это возможно, избежать распыления голосов и при голосовании за партийные списки, выбирая те из них, которые имеют шансы на преодоление пятипроцентного барьера». Другой вопрос, будет ли использована эта возможность.