Верховный суд Татарстана, ранее отменивший решение Набережночелнинского суда о запрете книг Саида Нурси в России, признал, что решение Европейского суда по правам человека по переводам книг на русский язык было неправомерно проигнорировано, сообщилв своем Instagram адвокат Руслан Нагиев.

Нагиев опубликовал часть апелляционного определения суда, которым было отменено решение Набережночелнинского суда по запрету собрания произведений богослова на османском языке «Рисале-и Нур».

«Верховный суд принял ряд наших доводов, в том числе о том, что при рассмотрении дела Набережночелнинский суд неправомерно проигнорировал решение Европейского суда по правам человека по переводам книг Саида Нурси на русский язык», – написал юрист.

Он напомнил, что ЕСПЧ счел, что решения российских судов о запрете переводов книг турецкого богослова на русский язык нарушают статью 10 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на свободу выражения мнения. Новое судебное заседание в ином составе назначено на 8 сентября в здании Набережночелнинского суда, добавил Нагиев.

О том, что ВС Татарстана отменил решение о запрете книг Саида Нурси и направил дело на новое рассмотрение, Нагиев сообщил в июле.

При этом преследования людей, читающих произведения богослова, продолжаются. Так, 31 августа проживающая в Набережных Челнах педагог Накия Шарифуллина, у которой при обыске были изъяты книги Нурси, была приговорена к двухлетнему условному сроку по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Процесс по запрету книг Саида Нурси в современной России стартовал в 2001 году. В январе 2021 года начался суд уже по запрету трудов богослова на языке оригинала.

Прокуратура Татарстана призвала запретить 163 издания Нурси на турецком, татарском и русском языках. Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами.

В 2018 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив сочинения Саида Нурси. В 2010 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал богослова «совестью нации».

Изучение его наследия в современной Турции и в других странах мира абсолютно легально. Саид Нурси (1878 -1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций.