ТУРЦИЯ
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Ирак планирует закупить турецкие вертолеты, БПЛА и средства РЭБ
Багдад заинтересован в покупке ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, вертолетов T129 ATAK и систем радиоэлектронной борьбы Koral
Ирак планирует закупить турецкие вертолеты, БПЛА и средства РЭБ
Фото: АА / Others
31 августа 2021 г.

Ирак выразил заинтересованность в покупке турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, вертолетов T129 ATAK и систем радиоэлектронной борьбы Koral, заявил министр обороны страны Джума Инад, сообщает Daily Sabah.

По словам министра, в вопросе покупки Bayraktar TB2 между Багдадом и Анкарой уже достигнута договоренность. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о приобретении 12 тактических разведывательно-ударных вертолетов T129 ATAK. Кроме того, был направлен запрос на покупку шести турецких систем радиоэлектронной борьбы Koral.

Заявления министра прозвучали после того, как он посетил Международную оборонную выставку (IDEF 2021) в Стамбуле. Там Инад встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и провел встречи с высокопоставленными представителями оборонной промышленности Турции.

Министр обороны Ирака отдельно отметил успехи беспилотников Bayraktar. «Так как эти БПЛА могут использоваться в ночное время суток, то очень помогут нам в борьбе с террористами ИГ. У иракской армии нет подобной технологии», – приводит агентство Anadolu слова главы иракского оборонного ведомства.

​​​​​​​Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Второй Карабахской войне. Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силу.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Марокко, Латвии, Албании и других стран. Кроме того, беспилотники уже поставлены в Польшу и Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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