Совету безопасности ООН удалось принять франко-британскую резолюцию, которая призвала движение «Талибан» к обеспечению безопасного выезда из страны как местных граждан, так и иностранцев. Документ получил одобрение только 13 членов органа: Россия и Китай воздержались. Инициатива была принята примерно за час до того, как американское руководство официально объявило об окончательном выводе своего контингента с афганской территории и финале эвакуации гражданских лиц из кабульского аэропорта.

В тексте резолюции говорится, что афганская арена больше не должна использоваться в качестве плацдарма для организации атак на третьи страны, для создания укрытий или для тренировки террористов. Эти обязательства возлагаются на талибов.

Резолюция отдельно говорит о необходимости активизации всех мер по обеспечению гуманитарной помощи. От афганских сил ждут, что они дадут гуманитарным работникам возможность безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся в целях оказания помощи. Призыв звучит и в том, что касается гарантий соблюдения международного гуманитарного права, а также прав человека, включая женщин, детей и различных меньшинств.

Принципиальные озабоченности

Наиболее спорным моментом, как ни странно, оказался адресованный талибам призыв обеспечить и афганцам, и иностранным гражданам право на выезд из государства через пограничные пункты. Постпред России Василий Небензя обратил внимание на то, что содержание подобных призывов игнорирует «принципиальные озабоченности» российской стороны.

В частности, по его словам, Москва предлагала включить в документ отдельный пункт о негативном влиянии на обстановку в стране массового вывоза необходимых национальной экономике экспертов и специалистов. Кроме того, по словам дипломата, авторы резолюции не учли идею Москвы отразить в тексте негативное влияние мер по заморозке финансовых активов Афганистана, а также осудить деятельность таких террористических группировок, как ИГ и «Исламское движение Восточного Туркестана».

Кроме того, Небензя оказался недоволен тем, что резолюцию пришлось принимать столь поспешно. «В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании», – посетовал он.

Неспешный Китай

Китайская мотивация проигнорировать резолюцию оказалась не менее интересной. В частности, как пояснил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, в Пекине испытывают «большие сомнения в том, что эта резолюция действительно нужна» и что она способна учесть баланс между всеми всех политическими силами в Афганистане. «Вместе с Россией мы внесли важное рациональное предложение о необходимых поправках. К сожалению, с нашим мнением не полностью согласились», – отметил дипломат.

Отдельно он указал не беспричинность спешки в согласовании и принятии резолюции и обратил внимание на то, что Пекин выступает против форсирования столь фундаментальных решений именно «в момент, когда существуют значительные расхождения» в позициях между вовлеченными сторонами. «Совет безопасности ООН должен способствовать восстановлению мира в этой стране, а не создавать противоречия», – подчеркнул дипломат.

США на этом фоне выразили сожаление и удивление в связи с позицией РФ и КНР, уточнив, что «некоторые обеспокоенности» двух стран все-таки были учтены во время консультаций.

Статусный вопрос

В действительности, слабая артикулированность позиций Москвы и Пекина в отношении ооновской резолюции может отчасти указывать на то, что их попытка отколоться от других членов Совета безопасности ООН вызвана главным образом намерением показать собственную независимость от магистральной политики международного сообщества.

Это выглядит как основной стратегический драйвер. Однако несмотря на все демонстративные демарши, они вряд ли смогут действовать без консенсуса с международным сообществом.

Интересно, что в недавней публикации американской аналитической корпорации RAND говорится, что, несмотря на позитивные сигналы, Китай, к примеру, вполне может дать задний ход в разговоре с талибами и принять решение только об их фактическом признании. «Мы уже наблюдали, как Китай сделал это в отношении военной хунты, которая взяла Мьянму под свой контроль в начале этого года», – говорится в публикации.

Та же «статусная» ситуация с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях назвал вопрос о пересмотре Россией правового положения талибов преждевременным. Он отметил, что вначале «необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано». «Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована», – осторожно напомнил глава кремлевской пресс-службы. Это не делает убедительными тезисы о некой способности РФ занять американскую нишу в Афганистане.

Видимо, поэтому претензии РФ и Китая на уникальность собственной политики на афганской арене пока что следует считать лишь демонстративным элементом, который пока что ничем не подкреплен на деле.