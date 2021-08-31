Реабилитированные 25 августа 115 репрессированных в 1920-1930 годах басмачей были борцами за национальную независимость, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий, сообщает пресс-служба главы государства.

«Почти 100 лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их еще? Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов. Наши предки-джадиды сделали все, чтобы освободить нашу страну, вывести ее из отсталости и развить все сферы. За это они заплатили собственной жизнью. Поэтому сегодня, в период независимости, мира и свободы, мы должны помнить и почитать их деяния», – сказал глава государства, комментируя решение Верховного суда республики.

Также узбекский лидер посетил Музей памяти жертв репрессий, где ознакомился с историческими документами. «Очевидно, что были репрессированы лидеры с большим потенциалом, ученые, литераторы, врачи, учителя. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы ее самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими», – сказал он.

25 августа Верховный суд Узбекистана постановилреабилитировать лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана Ибрагимбека Чакабаева, известного как курбаши Ибрагимбек, и еще 114 человек, репрессированных в 1920-1930 годах. Их имена содержались в материалах 6 уголовных дел, которые Верховный суд Узбекистана получил в феврале 2021 года от республиканской рабочей группы, созданной по поручению главы государства в октябре 2020 года для организации работы по глубокому изучению жизни и деятельности жертв репрессий и увековечиванию их памяти.