В Лондоне прошел протест экоактивистов, одетых в траурную одежду

В Лондоне экоактивисты «Extinction Rebellion» провели акцию протеста в черной траурной одежде и с белыми детскими колясками. Они требуют бороться с климатическим кризисом, который негативно влияет на будущее детей. В руках протестующих и на колясках были плакаты с надписями «Последний шанс для детей мира», «Последнее поколение», «Подумайте о наших детях». #Лондон #траур #экоактивисты