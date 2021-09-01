ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Лондоне прошел протест экоактивистов, одетых в траурную одежду
В Лондоне экоактивисты «Extinction Rebellion» провели акцию протеста в черной траурной одежде и с белыми детскими колясками. Они требуют бороться с климатическим кризисом, который негативно влияет на будущее детей. В руках протестующих и на колясках были плакаты с надписями «Последний шанс для детей мира», «Последнее поколение», «Подумайте о наших детях». #Лондон #траур #экоактивисты
В Лондоне прошел протест экоактивистов, одетых в траурную одежду / Others
1 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us