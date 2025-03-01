ПОЛИТИКА
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Россия обвинила Киев в ударе по газовой станции
Минобороны РФ заявило, что Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа в трубопровод «Турецкий поток»
Россия обвинила Киев в ударе по газовой станции
Трубопровод «Турецкий поток» / AA Archive
1 марта 2025 г.

Минобороны России обвинило Украину в попытке атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая подает газ в трубопровод «Турецкий поток».

По данным российского ведомства, в ночь на 28 февраля три беспилотника самолетного типа направились к станции, расположенной в поселке Гай-Кодзор. В Минобороны считают, что целью атаки была попытка остановить поставки газа в Европу.

Российские средства ПВО сбили все три дрона на безопасном расстоянии, и работа станции не пострадала.

Минобороны напомнило, что 11 февраля аналогичная атака была предпринята на компрессорную станцию «Русская», а 17 февраля беспилотники ударили по объекту Каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская»).

Украинские власти пока не прокомментировали эти заявления.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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