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Американские военные покинули Афганистан
Последний самолет со служащими армии США вылетел из Кабула накануне, 30 августа, за минуту до полуночи. Так американцы выполнили соглашение с талибами и покинули Афганистан. Тем не менее, более сотни граждан США остаются на территории страны, а тысячи афганцев, сотрудничавших с иностранными военными силами, все еще ждут своей эвакуации. #США #Афганистан #выводвойск
Американские военные покинули Афганистан / Others
31 августа 2021 г.
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