С начала 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 млрд рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала Turk.Estate.

Всего за этот период они купили там почти 1,8 тысячи объектов.

Иностранцы проявляют массовый интерес к турецкой недвижимости, при этом по количеству сделок, заключаемых с негражданами, Россия устойчиво входит в топ-3 стран, опережая Китай, Германию, Афганистан и Казахстан. Так, только в июле россияне купили в Турции 365 объектов недвижимости – в два раза больше, чем в июле 2020 года, тогда было заключено 154 сделки, отмечают аналитики.

В 2021 году средний бюджет «иностранных» сделок на рынке недвижимости Турции достиг $150 тысяч, или 11,1 млн рублей.

«Таким образом, в июле 2021 года россияне потратили на приобретение жилья в Турции около 4 млрд рублей. При этом за прошедшие семь месяцев наши соотечественники, учитывая данные о средней величине иностранных сделок с жильем, потратили 19,46 млрд рублей», – подсчитали российские специалисты.

За шесть месяцев 2021 года, с января по июнь, российский спрос на инвестиционную недвижимость в Турции по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года резко вырос на 45%. Наибольшим спросом у инвесторов пользуются лоты в курортных регионах. Среди них особняком стоит провинция Анталья.

Как ранее писал TRT на русском, россияне в ковидный 2020 год купили в Турции жилье на 9 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2019 году. Большая часть запросов от потенциальных покупателей пришлась на третий квартал прошлого года, то есть на конец летнего сезона.

Основная доля спроса – жилье в Стамбуле, Аланье и Анталье, а также в престижных курортных зонах Фетхие и Бодрум.

Турецкие власти рассчитывают, что к 2023 году объем продаж недвижимости иностранцам достигнет $15 млрд в год, а к 2025 – превысит $20 млрд.

Эксперты объясняют рост спроса на недвижимость в Турции тем, что жилье в туристической стране в среднем обходится россиянам дешевле, чем на родине.