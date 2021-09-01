Городской суд Набережных Челнов признал виновной педагога и основательницу мусульманской школы для девочек Накию Шарифуллину по ч. 1 ст. 282.2 УК («организация деятельности экстремистской организации») и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщает портал «Idel.Реалии» со ссылкой на ее адвоката Руслана Нагиева.

На заседании городского суда 31 августа прокурор Набережных Челнов просил для Шарифуллиной семь лет колонии. Гарифуллина свою вину полностью отрицает и говорит, что «кроме изучения Корана ничем не занималась». Женщине 63 года, она больна.

Руслан Нагиев требовал снять все обвинения со своей подопечной. По словам адвоката, решение об обжаловании приговора еще не принято. Он отметил, что сторона защиты встретила судебное решение «с облегчением», поскольку инкриминированная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.

Накия Шарифуллина – основательница первого медресе в Набережных Челнах для девушек. Такие же учреждения она создавала в других городах по просьбе муфтията.

Поводом для уголовного преследования стало чтение книг исламского богослова Саида Нурси. В марте 2020 года в доме Шарифуллиной были проведены обыски. Полиция изъяла книги Нурси и возбудила уголовное дело.

В течение восьми месяцев женщина находилась под домашним арестом, затем ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде из города.

В марте 2014 года в мировом суде судебного участка № 24 Набережных Челнов Накия Шарифуллина уже была признана виновной по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) и оштрафована на ₽100 тыс.

Саид Нурси (1878 -1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Процесс по запрету книг Саида Нурси в современной России стартовал в 2001 году. В январе 2021 года начался суд уже по запрету трудов богослова на языке оригинала.

Прокуратура Татарстана призвала запретить 163 издания Нурси на турецком, татарском и русском языках. Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами.

Религиоведы неоднократно заявляли, что произведения Саида Нурси не содержат призывов к антиобщественным или антигосударственным действиям.

В 2006 году Совет муфтиев России представил заключение группы экспертов, состоящей из доктора теологических наук и доктора наук в области религиозной философии.

В нем говорится, что в своих книгах Саид Нурси объясняет основы исламской доктрины и толкует Коран. «Книги не содержат каких-либо экстремистских высказываний и не призывают к насилию или религиозной вражде», – заключили эксперты.

По мнению ректора Российского исламского университета, историка и академика Рафика Мухаметшина, в трудах Нурси нет ни единого упоминания про пантюркизм или панисламизм. «Ставить его в один ряд с различными экстремистами было бы не просто проявлением невежества, но и непониманием того, что религиозные деятели такого плана сегодня наоборот востребованы. Поскольку они призывали к решению проблем мирным путем и нравственному совершенствованию», – сказал он.

В 2018 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив сочинения Саида Нурси. В 2010 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал богослова «совестью нации».

Напомним, что Верховный суд Татарстана, ранее отменивший решение Набережночелнинского суда о запрете книг Саида Нурси в России, признал, что решение Европейского суда по правам человека по переводам книг на русский язык было неправомерно проигнорировано.