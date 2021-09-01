Российские власти ввели запрет на государственные закупки некоторых видов импортной электроники, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Речь идет об иностранной электронике весом до 10 кг. Ограничения, в частности, распространятся на планшеты, ноутбуки, портативные компьютеры, серверы, а также интегральные микросхемы.

Кроме того, под запрет попали коммуникационное оборудование, звуковая аппаратура, охранно-пожарные сигнализации, навигационная и измерительная аппаратура, мониторы, томографы, рентген-аппараты, электрокардиографы, эндоскопические комплексы и прочая электроника.

«В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику», – пояснили в ведомстве.

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак считает, что нововведение станет «логическим продолжением принципиальной политики импортозамещения» Минпромторга.

«Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», – заявил он.

4 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что закупки для госнужд должны преимущественно осуществляться у российских производителей с соблюдением всех норм конкуренции.

«Поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей. Конечно же с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции», – отметил российский лидер.

В 2020 году Минцифры разработало по поручению президента первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование – до 2022-го.

Позже сроки пересмотрели: теперь отказаться от использования иностранного программного обеспечения необходимо до 1 января 2024 года, а оборудования – до 2025 года.