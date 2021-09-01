Движение «Талибан» не возьмет в будущее правительство Афганистана тех, кто при прошлой администрации выступал против «исламских и национальных ценностей», заявил представитель движения Вардак Альханафи.

«В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей», – цитирует «Интерфакс» Вардака Альханаф.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид ранее говорил, что под председательством лидера талибов Хайбатуллы Ахундзада в Кандагаре с 28 по 30 сентября заседал руководящий совет движения. На встрече «подробно обсуждались текущие политические, социальные проблемы и вопросы безопасности страны».

«Был принят ряд решений, касающихся защиты имущества и граждан, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране. По этим вопросам были проведены необходимые консультации», – отметил Муджахид.

В среду агентство Khaama Press сообщило, что глава политического крыла движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана. Сын первого лидера талибов муллы Омара – мулла Якуб займет пост министра обороны, а сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани – Халифа Хаккани станет министром внутренних дел.

Утверждается, что «консультации по вопросу формирования правительства завершены и состав кабинета министров будет вскоре объявлен».

Как писал ранее TRT на русском, лидеры движения сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. При этом талибы уже назначили ряд руководителей министров и ведомств.

Исполняющим обязанности главы Минфина страны стал Гуль Ага. Должность мэра афганской столицы занял Хамдулла Номани, а губернатора одноименной провинции Кабул – мулла Ширин. Назначены также министры образования и высшего образования, а также – и.о. главы Центробанка.

Накануне индийский портал News–18 со ссылкой на источники написал, что «Талибан» планирует создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране – с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, с подчинением ему светской власти с премьером и правительством. Возглавит этот режим нынешний лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

Верховный лидер будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом.

Он также будет возглавлять верховный совет по образцу иранского совета аятолл, в составе которого от 11 до 72 человек. Исполнительную власть, вероятнее всего, возглавит премьер-министр, на этот пост возможно назначение главы политофиса талибов в Катаре Абдулы Гани Барадара.

Обосноваться верховный лидер может во втором по значению городе Афганистана, в его «южной столице» – Кандагаре, который в 1990-е годы был опорой господства талибов в Афганистане. Светское правительство под руководством премьер–министра, как ожидается, будет расположено в Кабуле.