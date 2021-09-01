Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители движения «Талибан» ведут переговоры с Катаром и Турцией по контролю над кабульским международным аэропортом имени Хамида Карзая, передает Daily Sabah.

«Резолюция Совбеза ООН об обеспечении безопасности аэропорта должна быть выполнена. Ведутся переговоры с катарцами и турками о контроле над аэропортом. Мы должны потребовать, чтобы доступ в воздушную гавань был безопасным», – сказал он в эфире телеканала France 2.

Министр подчеркнул, что соглашение об обеспечении безопасности аэропорта Кабула должно быть заключено как можно скорее, чтобы люди, желающие покинуть Афганистан, могли сделать это с помощью коммерческих рейсов.

Ле Дриан также отметил, что Франция должна продолжать «оказывать давление» на талибов, при этом добавив, что республика не ведет с ними переговоров.

29 августа министр обороны Турции Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обсудили афганский вопрос с катарскими коллегами – главами оборонного и внешнеполитического ведомств Халидом бин Мохаммадом Аль-Аттия и Мохаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Чавушоглу заявил, что будущее аэропорта Кабула после завершения вывода войск США из Афганистана является чрезвычайно важной темой, а турецкие власти рассматривают все варианты, предложенные талибами.

По словам главы турецкого МИД, в ходе инспекции было установлено, что взлетно-посадочные полосы, залы ожидания, вышки и терминалы аэропорта находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте для скорейшего возобновления коммерческих рейсов.

Ранее портал Middle East Eye сообщал, что управление международным аэропортом Кабула будет осуществляться Турцией совместно с Катаром. По данным источников, Анкара обеспечит безопасность объекта через частную фирму.

Окончательно проект сделки будет утвержден после завершения вывода американских войск из Афганистана, писало издание. После он должен быть одобрен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что турецкий лидер также проведет консультации с лидерами стран НАТО, в частности с США.

С 2002 года турецкие вооруженные силы (TSK) действовали в Афганистане в рамках резолюций ООН, НАТО и двусторонних соглашений для обеспечения мира, благополучия и стабильности афганского народа. Всего в южноазиатской стране были дислоцированы более 500 турецких военнослужащих, их эвакуация стартовала 25 августа.