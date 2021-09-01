В число наиболее конкурентных для кандидатов от «Единой России» и самовыдвиженцев, которых поддерживают региональные власти, входит более десятка одномандатных округов по всей стране, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Какие-то территории в принципе тяжелы для партии, где-то кандидат от власти совершил ошибки в ходе кампании, в некоторых случаях неудачен сам по себе кандидат, объясняет один из собеседников издания. При этом влиять на рейтинг кандидата могут те или иные действия региональных властей, даже если сами баллотирующиеся к этим действиям «непричастны». Ситуация везде динамичная, может постоянно меняться, и округ, который сегодня был в «красной зоне», завтра может оказаться в «желтой» или «зеленой» и наоборот.

Заместитель секретаря генcовета «Единой России» Сергей Перминов подтвердил РБК, что «картина везде меняется ежедневно», тем более что кампания вступила в решающую стадию – начались дебаты. «Наши кандидаты активны, борются за победу, и мы точно не настраиваемся на поражение», – подчеркнул он.

Основная часть наиболее конкурентных округов сосредоточена в Сибири, на Дальнем Востоке, в Северо-Западном федеральном округе и Москве. Как отметили собеседники издания, столичный Центральный административный округ – традиционно протестный, где будет сложно любому провластному кандидату.

Еще порядка двадцати округов относятся к категории так называемых договорных – там единороссы выставили кандидатов, которые не должны стать помехой для победы представителей других партий, или не выставили никого. В числе «договорных» округов называются округа в Смоленской, Московской, Иркутской, Самарской, Омской, Томской областях и в Забайкальском крае.

Однако и в «договорных» округах могут быть сюрпризы. «Избиратель партии никуда не девается, он может прийти на участки в количестве, достаточном для того, чтобы переломить ход голосования», признается источник РБК.

Всего единороссы выдвинули кандидатов в 219 из 225 одномандатных округов. Партийный KPI – получение 180–190 мандатов по итогам выборов.

Как ранее писал TRT на русском, единороссы анонсировали честные и конкурентоспособные внутрипартийные выборы, но не удержались от использования политтехнологий в духе лихих 90-х.

На прошедшие в мае этого года праймериз «Единой России» федеральное руководство партии возлагало большие надежды. В преддверии выборов в Госдуму обычная для США и все еще новая для России процедура должна была легитимизировать административных кандидатов и повысить их узнаваемость с помощью честных, открытых и конкурентных выборов.

Но исполнители на местах, как отмечали политические блогеры, стали творить «лютый трэш»: от порчи баннеров конкурентов и забрасывания камнями машин с портретом кандидата до попыток срыва предварительного голосования.