Несмотря на негативное влияние пандемии COVID–19 на мировую экономику, по итогам 2020 года Казахстан продемонстрировал наибольший прирост объема чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю.

На фоне сокращения их общего объема во всем мире более чем на одну треть, до самого низкого показателя с 2005 года, в Казахстан поступило на 34,9% больше чистых ПИИ, чем годом ранее. Такие данные привело министерство иностранных дел республики, ссылаясь на «Всемирный доклад по инвестициям» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно докладу, в минувшем году объем чистых ПИИ в глобальной экономике сократился на 35%, составив в общей сложности $1 трлн, что является самым низким показателем за последние 16 лет.

Коронавирусный кризис оказал особенно сильное негативное влияние в данном отношении на страны с переходной экономикой. По прогнозам экспертов ЮНКТАД, восстановление потоков ПИИ в этой группе стран ожидается лишь в 2022 году.

В то же время, по данным ЮНКТАД, благодаря проведению структурных реформ и реализуемой правительством страны политике в сфере привлечения инвестиций, в Казахстане отмечен наибольший рост притока чистых ПИИ среди стран с переходной экономикой и стран, не имеющих выхода к морю. Рост обеспечен за счет инвестиций в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспорт, телекоммуникации, финансовая деятельность, энергетика, горнодобывающий комплекс.

Общий объем чистого притока прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой в прошлом году составил $24 млрд, в Казахстане – $3,9 млрд. Этот показатель больше только в России.

Аналогичный рейтинг был составлен и среди стран, не имеющих выхода к морю, среди которых чистый приток прямых инвестиций достиг $15,4 млрд. В этой группе стран по объему чистых ПИИ Казахстан занял первое место.

Данные доклада ЮНКТАД показывают, что на фоне негативного влияния пандемии на глобальную экономику в Казахстане сохраняются благоприятные условия для иностранных инвесторов.

По прогнозам экспертов ЮНКТАД, рост притока прямых иностранных инвестиций в 2021 году составит в среднем 10-15% по миру и 5-20% в развивающихся странах.

В феврале посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы отмечал, что Анкара и Нур-Султан нацелены на увеличение товарооборота в долгосрочной перспективе до $10 млрд – в 2020 году объем торговли между странами оценивался в $3 млрд.