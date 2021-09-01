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Талибы осматривают брошенную США военную технику
Командование сил США оставило в аэропорту Кабула более 70 единиц военной техники, в том числе самолеты, вертолеты, БТР и т.д. Пентагон уверяет, что все они непригодны для использования, но талибы так не считают. За 20 лет присутствия в Афганистане армия США потеряла 2,5 тыс. военнослужащих, 240 тыс. жителей страны были убиты. Операция обошлась Вашингтону почти в 2 трлн долларов. #Афганистан #США #техника
Талибы осматривают брошенную США военную технику / Others
1 сентября 2021 г.
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